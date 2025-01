Cassino, la consigliera Galasso si batte per avere aree cimiteriali riservate ai musulmani

Un’importante battaglia per il riconoscimento del diritto a una degna sepoltura indipendentemente dalla fede religiosa è stata portata avanti dalla consigliera comunale di Cassino (Fr), avvocato Mercedes Galasso. Il suo intervento, pubblicato su Ciociaria Oggi il 30 gennaio 2025, ha sollevato una questione di primaria importanza per la comunità musulmana della provincia di Frosinone.

Il Centro Islamico Culturale “La Luce” di Cassino ha accolto con entusiasmo l’iniziativa della consigliera, esprimendo gratitudine per l’attenzione riservata a un tema così delicato. Attualmente, la provincia di Frosinone dispone di aree cimiteriali riservate ai musulmani solo nei comuni di Piglio e Frosinone, ma le normative vigenti impediscono l’accoglienza di salme provenienti da altri comuni.

Questa limitazione crea notevoli disagi per le famiglie musulmane, che si trovano costrette a cercare soluzioni lontane o a trasportare i defunti nei paesi d’origine, con costi e difficoltà non indifferenti.

L’impegno della consigliera Galasso si inserisce in un più ampio contesto di tutela dei diritti fondamentali, sanciti sia dalla Costituzione italiana sia dai trattati internazionali. Garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa, la possibilità di essere sepolti nel rispetto dei propri riti e tradizioni rappresenta un principio cardine di giustizia e uguaglianza.

Il suo intervento non si limita alla semplice denuncia del problema, ma mira a stimolare un dialogo costruttivo tra istituzioni locali e comunità religiose, affinché si giunga a una soluzione concreta e definitiva. L’auspicio è che il Comune di Cassino, insieme agli altri enti locali competenti, possa adottare misure adeguate per l’istituzione di nuove aree cimiteriali dedicate o per la modifica delle norme che attualmente limitano l’accesso ai cimiteri esistenti.

La questione della sepoltura dignitosa per tutti non è solo un problema burocratico, ma un tema di civiltà e rispetto dei diritti umani. La mobilitazione di esponenti istituzionali come Mercedes Galasso rappresenta un passo fondamentale nella direzione della piena inclusione e del riconoscimento delle esigenze di una comunità in continua crescita.

Il Centro Islamico Culturale “La Luce” auspica che questo intervento possa essere il punto di partenza per un impegno istituzionale concreto, volto a garantire una soluzione equa e rispettosa per tutti i cittadini. La battaglia per il diritto alla sepoltura nel rispetto della fede religiosa deve essere considerata una priorità, non solo per la comunità musulmana, ma per l’intera società, nel segno della giustizia e dell’integrazione.