Cassino, lite tra giovani al Parco Baden Powel finisce a coltellate

Un giovane di origini marocchine è stato accoltellato alla schiena durante una lite scoppiata nel Parco Baden Powell a Cassino nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 7 ottobre. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sull’episodio stanno ora indagando i carabinieri, che ipotizzano che il conflitto possa essere legato a dispute tra gruppi di stranieri per il controllo delle attività di spaccio nella zona.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 13:30 due gruppi di extracomunitari si sarebbero incontrati all’interno del parco, a ridosso del centro cittadino. Una decina di giovani ha iniziato a discutere animatamente, e la situazione è rapidamente degenerata in una rissa, sotto gli occhi atterriti di numerose persone presenti nell’area verde, tra cui anziani e bambini. Durante lo scontro, uno dei partecipanti ha estratto un coltello (o un oggetto appuntito) e ha colpito alla schiena il giovane marocchino. La vittima è rimasta a terra, ferita e dolorante, mentre alcuni cittadini, impauriti dalla violenza, hanno subito allertato le forze dell’ordine.

I carabinieri, coordinati dal colonnello Mattioli, sono intervenuti tempestivamente, bloccando almeno quattro giovani coinvolti nella lite, oltre alla vittima, che è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale.

Ipotesi e indagini

Le prime indagini suggeriscono che la rissa possa essere legata a questioni di controllo dello spaccio di droga all’interno del parco, un’area già nota per tali attività illecite. «Non è bello arrivare qui e assistere a scene del genere: è necessario porre fine a questa situazione una volta per tutte», ha commentato un anziano presente durante l’episodio.

Nel corso del pomeriggio, i carabinieri hanno interrogato i giovani fermati, nel tentativo di ricostruire esattamente quanto accaduto. Alla fine, l’aggressione sembrerebbe essere stata il risultato di una lite tra due soli contendenti, anche se la tensione ha rapidamente coinvolto altre persone. Le telecamere di sorveglianza del parco potrebbero fornire ulteriori elementi utili per identificare i responsabili e chiarire la dinamica dell’aggressione.