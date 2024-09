Cassino, per un intervento sbagliato perde un testicolo: risarcito dopo 18 anni

Un imprenditore ha ottenuto un risarcimento dopo una battaglia legale durata 18 anni a seguito di un intervento chirurgico fallito. Nel 2007, all’età di 26 anni, si era sottoposto a un’operazione per un’ernia inguinale in una clinica privata di Terracina. L’intervento, inizialmente considerato di routine, ebbe complicazioni che portarono a forti dolori nei giorni successivi, costringendolo nel 2008 a un nuovo intervento correttivo presso l’ospedale San Filippo Neri di Roma. Nonostante la riduzione dei sintomi, la funzionalità di un testicolo andò perduta.

La causa contro la clinica privata

Dopo la convalescenza, l’uomo decise di intentare una causa contro la clinica e il chirurgo, chiedendo un risarcimento per i danni fisici, morali e permanenti. Nel settembre 2023, il tribunale civile di Latina ha riconosciuto la sua invalidità e stabilito un risarcimento a cinque zeri, che dovrà essere corrisposto dalla clinica e dal medico responsabile. La decisione è stata raggiunta grazie al contributo di un team legale e medico di esperti.

Nonostante la fine della sua battaglia legale l’imprenditore ha manifestato amarezza per le sofferenze fisiche e il lungo percorso giudiziario, evidenziando anche l’impatto psicologico subito a causa del primo intervento.

«Ho affrontato spese a non finire, dopo l’intervento per il ritorno alla normalità, ma i danni da un punto di vista psicologico sono stati tanti. Mi è successo di utilizzare parole poche edificanti nei confronti di medici perché ho ricondotto una vicenda di un mio amico alla mia grande sofferenza e mi sono immedesimato in lui», le dichiarazioni dell’uomo.