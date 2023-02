Cassino, violentano 13ennne e filmano tutto: Procura indaga il gruppo di coetanei

Una ragazza di 13 anni di Cassino è stata violentata da un gruppo di coetanei nella piazza centrale della città.

La violenza

La violenza risale all’11 febbraio scorso, e ha visto coinvolto un gruppo di ragazzi coetanei della vittima, i quali l’hanno dapprima accerchiata, palpeggiata, spogliata e poi spinta. Il videoreporter Giorgio Pistoia, assistendo all’intero episodio, ha immediatamente allertato i soccorsi e le autorità successivamente intervenuti per aiutare la ragazza.

In un video, inoltre ha riportato: “Cercava di scappare ma non poteva, i coetanei la picchiavano prendendola a calci e pugni”. Gli altri presenti, per la maggioranza giovani, invece di aiutarla hanno iniziato a riprendere la violenza con il loro cellulare.

Le indagini

Sul posto è giunta la Polizia di Stato del Commissariato di Cassino e i soccorritori del 118, che hanno trasportato la ragazza d’urgenza nel reparto dedicato alle vittime di violenza dell’ospedale Santa Scolastica. Qui è stata poi sottoposta agli esami del caso.

Dopo aver sentito le parole della vittima, la Procura ha aperto un’indagine per riuscire a ricostruire l’intera vicenda.

