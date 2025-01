Castagnole laziali, queste vanno preparate da ora | La tradizione di Carnevale lo prevede: solo così avrai tanta fortuna

Non farti trovare impreparato, Carnevale è alle porte. Impara subito a fare le castagnole laziali home made.

Questo dolce fa parte della tradizione dolciaria delle regione ed è un must delle Feste. Non puoi non provare a prepararlo, convincerà tutti sin dal primo morso.

Prenderai tutti per la gola se darai vita, nella tua cucina di casa, alle originali castagnole laziali, sono soffici e dal sapore unico e delicato!

Natale e l’Epifania a breve sembreranno solo un lontano ricordo sbiadito, la ricorrenza delle maschere e dei colori che sta per arrivare richiede una prelibatezza golosa, capace di conquistare grandi e piccini.

Se le fai così nessuno potrà dire di no alle tue castagnole laziali. Ti chiederanno il bis. Segui la ricetta descritta e buon appetito.

Castagnole laziali, la vera prelibatezza dolce del Lazio

La tradizione dolciaria del Lazio è ricca di tante prelibatezze golose, che conquistano il palato di grandi e piccini. Adesso che sta per arrivare la festa più allegra di tutto l’anno, non si può certo restare con le mani in mano perché dopo le ricorrenze natalizie i peccati di gola non sono finiti. Anzi, occorre allacciarsi il grembiule e mettersi all’opera per creare dei dolci da offrire alle feste in maschera e non solo.

Chiaramente stiamo parlando del Carnevale e non c’è Carnevale a Roma e dintorni senza le castagnole questa prelibatezza irresistibile piace proprio a tutti Segui la ricetta che trovi qui in basso per preparare le tue castagnole laziali e buon appetito.

La ricetta autentica della leccornia di Carnevale

Come leggiamo sul sito web www.turismoroma.it, per sei persone servono quattro uova, 400 grammi di farina, 50 grami di zucchero, un pizzico di sale, un pizzico di cannella, olio per friggere quanto basta, 100 grammi di burro, 100 grammi di zucchero a velo, un bicchierino di rum e un cucchiaio di scorza di limone grattugiata.

Per prima cosa occorre unire farina, uova, burro fuso, scorza di limone e sale. Poi bisogna creare un impasto omogeneo, mescolando fino ad ottenere la consistenza desiderata. Dopo di che occorre formare delle piccole palline di pochi centimetri ognuna. A questo punto basta immergerle ogni castagnola nell’olio ben caldo e lasciarla friggere finché non sarà diventata dorata. Basteranno pochi minuti. Una volta che la cottura sarà stata completata, le castagnole laziali vanno riposte sulla carta assorbente da cucina, affinché perdano l’olio in eccesso. Solo a questo punto bisogna coprire di zucchero a velo e cannella. Si possono gustare sia fredde che appena fatte!