Se cerchi un luogo dove storia, natura e sapori si mescolano in un’esperienza unica, Castel di Tora è il posto perfetto. Questo piccolo borgo in provincia di Rieti, sulle rive del lago del Turano, non è solo uno dei più belli d’Italia, ma anche il regno del Polentone, un piatto povero solo di nome ma ricco di gusto e tradizione. Che fa anche rima!

Domenica 9 marzo, Castel di Tora si trasforma nel paradiso dei buongustai con la Sagra del Polentone. Le abili mani delle donne castelvecchiesi, così vengono chiamati gli abitanti del borgo, prepareranno la famosa polenta, servita con un condimento unico e saporito: ragù di aringa, tonno, baccalà e alici, che racconta storie di tempi lontani e della tradizione quaresimale.

Questo piatto non è solo una pietanza: è un viaggio nella storia culinaria locale e un simbolo che unisce il borgo a una rete di 20 paesi dell’Associazione Culturale dei Polentari d’Italia, da Nord a Sud. Castel-di-Tora-fonte-facebook-castelditora-ilquotidianodellazio.it

Castel di Tora non è solo il Polentone

Oltre al Polentone, Castel di Tora offre scorci che sembrano usciti da un libro di fiabe. Fate capolino, il suo borgo medievale, vi emozionerà. Stradine in pietra, portali antichi e grotte scavate a colpi di piccone raccontano di un passato fatto di fatica e ingegno.

La Torre esagonale dell’XI secolo è un simbolo del borgo, accanto al maestoso Palazzo Scuderini.

Il Lago del Turano, che d’estate offre ristoro dal caldo, d’inverno è poesia. Uno specchio d’acqua che riflette il borgo, ideale per una passeggiata romantica o una pausa di contemplazione, che dopo il polentone è doverosa.

Dopo aver gustato il piatto simbolo del borgo, non fermarti! Castel di Tora è il punto di partenza per scoprire luoghi incantevoli. C’è il Convento di Santa Anatolia, un rifugio di pace che un tempo accolse monaci-eremiti. Il borgo medievale di Antuni, abbandonato ma ricco di fascino, oggi è un sito archeologico immerso nella natura.

Le Riserve dei Monti Navegna e Cervia che per chi ama il trekking e la natura selvaggia è perfetto.

La Cascata delle Vallocchie è un angolo nascosto e suggestivo, perfetto per gli amanti delle meraviglie naturali.

Castel di Tora non è solo un borgo: è un’esperienza che scalda il cuore e il palato. Vieni per il Polentone, resta per la bellezza e torna per la magia. Perché in questo angolo incantato del Lazio, ogni passo è un viaggio nel tempo, e ogni boccone racconta una storia.

*A cura del portale “FuoriPorta”, il cui obiettivo è quello di comunicare al meglio l’immenso patrimonio di emozioni su cui basano, da secoli, le Tradizioni delle piccole Comunità italiane.

