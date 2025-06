Castel Gandolfo e Albano, 2 attacchi mirati: 17 auto distrutte e un intero edificio danneggiato

Non è terrorismo, ma l’accusa è gravissima: strage. È questo il capo d’imputazione con cui un uomo di 34 anni, di origine egiziana e residente nella zona dei Castelli Romani, è stato arrestato in relazione a due incendi dolosi che hanno colpito due strutture delle forze dell’ordine: il commissariato di polizia di Albano Laziale e la caserma dei carabinieri di Castel Gandolfo. Gli episodi si sono verificati il 9 e il 24 febbraio scorso. Le indagini, condotte in stretta collaborazione dalla Digos della Questura di Roma e dal Raggruppamento Operativo Speciale (Ros) dei Carabinieri, hanno portato all’identificazione e alla cattura dell’uomo, che ora si trova in carcere in attesa di giudizio.

Gli inquirenti escludono una matrice eversiva o terroristica, ma sottolineano come il gesto abbia comunque messo seriamente in pericolo la sicurezza pubblica. Le motivazioni sarebbero riconducibili a un profondo rancore personale nei confronti delle forze dell'ordine, maturato nel tempo e sfociato in atti di inaudita gravità.

I dettagli degli attacchi: fuoco nella notte e danni ingenti

Il primo episodio è avvenuto il 9 febbraio alla caserma dei Carabinieri di Castel Gandolfo. L'attentatore, incappucciato e agendo durante la notte, ha dato alle fiamme alcune auto di servizio parcheggiate all'interno della struttura. Solo l'intervento tempestivo di un militare di servizio ha evitato conseguenze peggiori: due autopattuglie sono state danneggiate ma il fuoco non si è propagato oltre.

Più devastante è stato il secondo attacco, compiuto il 24 febbraio contro il commissariato della Polizia di Stato di Albano Laziale. In questo caso l’incendio ha provocato la distruzione di ben 17 automezzi, tutti in dotazione alle forze dell’ordine. Le fiamme hanno causato anche gravi danni strutturali all’edificio della questura e a quello adiacente, rendendo evidente la volontà di colpire in modo mirato e con violenza.

Le indagini: identificazione, indizi e prove raccolte

Il lavoro investigativo è stato meticoloso. Il sospettato è stato identificato già il 15 febbraio, tra un attacco e l'altro, durante i sopralluoghi che la polizia stava effettuando nei pressi delle due strutture colpite. Alcune telecamere di videosorveglianza avevano ripreso un uomo incappucciato, con abbigliamento ben riconoscibile e uno zainetto. Gli inquirenti hanno poi sequestrato indumenti e accessori compatibili con quelli utilizzati durante gli attentati.

A corroborare ulteriormente l'impianto accusatorio, anche le testimonianze dei vicini di casa del 34enne: proprio nei giorni degli attacchi, nel palazzo dove viveva l'uomo era stato avvertito un forte e persistente odore di benzina, elemento compatibile con l'utilizzo di liquido infiammabile nei roghi. Tutti questi elementi, raccolti in modo coerente e puntuale, hanno portato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri a convalidare l'arresto, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza.

Accusa di strage politica: il contesto giudiziario

Sul piano giudiziario, il caso assume una rilevanza particolarmente delicata. Al 34enne non viene contestata soltanto la distruzione di beni o il danneggiamento aggravato, ma anche la strage politica, un reato previsto dal codice penale italiano per chi compie atti volti a compromettere la sicurezza dello Stato o a destabilizzare l’ordine pubblico. In questo caso, pur in assenza di rivendicazioni o di affiliazioni a gruppi ideologici o terroristici, il carattere mirato e seriale degli attacchi ha spinto la Procura ad adottare una linea particolarmente severa.

Se dovesse essere riconosciuto colpevole, l’uomo rischia la pena dell’ergastolo. L’eventuale condanna dipenderà anche dalla valutazione delle aggravanti e dalla ricostruzione del movente, che al momento appare legato a motivi personali, ma che ha assunto una portata tale da mettere in allarme le istituzioni e suscitare una risposta investigativa d’alto livello.

Sicurezza e prevenzione: l’allerta resta alta

La vicenda ha inevitabilmente acceso i riflettori sul tema della sicurezza delle sedi istituzionali e sulla vulnerabilità dei presidi delle forze dell’ordine, anche in contesti urbani non metropolitani. Nonostante il rapido intervento delle forze dell’ordine e l’efficacia dell’indagine, gli episodi di Castel Gandolfo e Albano evidenziano la necessità di rafforzare le misure di sorveglianza e prevenzione, soprattutto in orario notturno.

Intanto, le autorità locali e centrali seguono con attenzione l’evolversi della vicenda giudiziaria, mentre la cittadinanza resta scossa da un episodio che, pur non essendo maturato in un contesto di terrorismo, ha avuto tratti destabilizzanti e potenzialmente tragici.

