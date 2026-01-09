Castel Gandolfo, Marino e Ciampino, controlli Carabinieri: 9 denunciati per alcol e droga, patenti ritirate a raffica

Una notte di verifiche serrate sulle strade e nei punti più frequentati della movida. A Castel Gandolfo, Marino e Ciampino i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno messo in campo un servizio straordinario mirato alla prevenzione dei reati e al contrasto della cosiddetta “mala movida”, con un bilancio che parla chiaro: in poche ore controllati quasi 50 veicoli e identificate 82 persone. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’attività, svolta nella notte dell’Epifania, ha portato al deferimento in stato di libertà di 9 soggetti sorpresi alla guida in condizioni di alterazione per abuso di alcol o dopo assunzione di sostanze stupefacenti.

Notte dell’Epifania ai Castelli Romani, cosa è emerso dai controlli dei Carabinieri

Il dato più pesante riguarda la sicurezza stradale: nove persone sono state denunciate all'Autorità giudiziaria perché alla guida in stato di ebrezza o dopo aver assunto droga. Nel corso dei controlli è stato inoltre sanzionato in via amministrativa un ragazzo di 19 anni, fermato mentre guidava con un tasso alcolemico superiore alla soglia "zero" prevista per i neopatentati, misura che punta a ridurre il rischio sulle strade proprio nelle fasce orarie più delicate.

Notte dell’Epifania ai Castelli Romani, 9 patenti ritirate e 95 punti decurtati

Oltre alle denunce, il servizio straordinario ha prodotto un impatto immediato sui titoli di guida: complessivamente sono state ritirate 9 patenti e decurtati 95 punti per violazioni diverse al Codice della strada. Un bilancio che fotografa un’azione mirata non solo ai casi più gravi legati a alcol e droga, ma anche a comportamenti che, in contesti di forte afflusso serale e notturno, possono trasformarsi rapidamente in pericolo per chi guida e per chi si muove a piedi nei pressi dei locali.

Notte dell’Epifania ai Castelli Romani, segnalazioni per droga e sequestri di hashish e marijuana

L'attenzione dei militari non si è fermata al volante. Sette persone sono state segnalate alla Prefettura di Roma quali assuntori di sostanze stupefacenti. Nel corso delle attività, a loro carico, sono stati sequestrati quasi 13 grammi di droga, in particolare hashish e marijuana. È un elemento che conferma come i controlli siano pensati anche per intercettare consumo e micro-detenzioni nelle aree più frequentate, dove l'intreccio fra alcol, sostanze e spostamenti in auto aumenta il livello di rischio.

Notte dell’Epifania ai Castelli Romani, perché i controlli sulla “mala movida” restano una priorità

Castel Gandolfo, Marino e Ciampino sono snodi centrali dei Castelli Romani: richiamano residenti e visitatori, soprattutto nei fine settimana e nei periodi di festa, con un flusso che mette sotto pressione strade urbane, provinciali e collegamenti verso Roma.

I servizi straordinari mirano a prevenire reati predatori, ma anche a ridurre incidenti e condotte pericolose legate alla guida alterata, uno dei fattori che più frequentemente produce sinistri gravi nelle ore notturne. Sullo sfondo resta l’obiettivo di rendere più sicure le serate nei luoghi di ritrovo, intervenendo prima che l’eccesso diventi emergenza.

Notte dell’Epifania ai Castelli Romani, la precisazione sulla presunzione di innocenza

Nel comunicato diffuso al termine delle attività viene infine ricordato un principio essenziale: le persone denunciate sono da considerarsi innocenti fino a eventuale condanna definitiva. Una precisazione di rito che accompagna ogni intervento di polizia giudiziaria, soprattutto quando i numeri del bilancio sono destinati a finire sotto i riflettori, perché raccontano un fenomeno che riguarda direttamente la sicurezza di chi vive e frequenta il territorio dei Castelli Romani.