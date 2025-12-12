Castelli Romani, ondata di furti in casa: a Ciampino fermata banda di cinque sudamericani

Serata di controlli mirati quella che ha portato i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo a sottoporre a fermo di indiziato di delitto cinque cittadini sudamericani, di origine cilena e argentina, di età compresa fra 28 e 34 anni. Sono gravemente sospettati di furti in abitazione e ricettazione nell’area dei Castelli Romani.

I militari, impegnati in un servizio di prevenzione dei reati contro il patrimonio, hanno intercettato l’auto a noleggio su cui viaggiavano gli indagati, già segnalata in occasione di colpi messi a segno in zona. Dal controllo del veicolo e dalla successiva perquisizione in un B&B di Ciampino è emerso un quadro ritenuto significativo: arnesi da scasso, gioielli in oro, orologi, abiti firmati, computer portatili e consolle per videogiochi ricollegati almeno a tre furti in appartamento commessi fra Marino e Pomezia.

Castel Gandolfo, Carabinieri e fermo dei cinque sudamericani: come nasce l’indagine sui furti in abitazione

L'operazione si inserisce in un'attività organizzata dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castel Gandolfo, indirizzata a contrastare l'aumento dei furti in abitazione registrato negli ultimi tempi nei Castelli Romani. Nel corso di uno di questi servizi, a Ciampino, i militari notano un'auto a noleggio con a bordo cinque uomini sudamericani.

La vettura non è una qualunque: risulta indicata in precedenza in collegamento con alcuni furti consumati nella zona. Scatta quindi il controllo. I Carabinieri fermano l’auto, identificano i cinque e procedono alla verifica del mezzo. A bordo trovano numerosi arnesi e oggetti utili allo scasso, di cui nessuno riesce a dare spiegazioni convincenti, né sulla provenienza né sull’uso previsto.

Elementi che, considerato il contesto, accrescono i sospetti e spingono a proseguire gli accertamenti anche nei luoghi in cui il gruppo alloggia.

Castel Gandolfo, Carabinieri e perquisizione nel B&B: refurtiva dai furti in abitazione a Marino e Pomezia

Seguendo le tracce dei cinque indagati, i Carabinieri individuano un B&B a Ciampino, dove risultano ospiti da alcuni giorni. È qui che l'indagine compie un salto di qualità. Nel corso della perquisizione, i militari rinvengono altro materiale ritenuto idoneo alla commissione di furti e, soprattutto, una grande quantità di oggetti che presentano un chiaro valore economico e affettivo: gioielli in oro, orologi da polso di marchi importanti, abbigliamento griffato, computer portatili e consolle per giochi elettronici.

Gli accertamenti successivi permettono di collegare quella refurtiva almeno a tre furti in appartamento commessi a Marino e a Pomezia.

La comparazione con le denunce presentate dalle vittime e il riconoscimento diretto degli oggetti rafforzano il quadro indiziario a carico del gruppo. Il lavoro dei Carabinieri prosegue per verificare se vi siano altri episodi non ancora emersi in cui gli stessi soggetti possano avere avuto un ruolo.

Castel Gandolfo, Carabinieri e oggetti sacri rubati: anche articoli devozionali fra la refurtiva

Fra gli oggetti recuperati spiccano anche articoli dall’evidente contenuto simbolico e religioso: un piccolo crocifisso, medaglie, un porta viatico. Secondo quanto ricostruito, sarebbero stati sottratti da un immobile abitato da suore.

Un dettaglio che aggiunge un ulteriore elemento di delicatezza alla vicenda, perché quel tipo di beni non ha solo un valore economico ma rappresenta un pezzo di storia personale e spirituale per chi li custodisce.

La restituzione di questi oggetti ha permesso alle religiose di rientrare in possesso di segni legati alla loro vita quotidiana e alla pratica religiosa. Gli inquirenti sottolineano come, sempre più spesso, i gruppi dediti ai furti in abitazione non facciano differenze fra beni preziosi e oggetti affettivi: tutto ciò che può essere rivenduto o riciclato finisce nel mirino, a prescindere da chi lo possiede.

Castel Gandolfo, fermo dei cinque sudamericani: cosa prevede la legge e il ruolo dell’Autorità giudiziaria

Una volta raccolti i gravi indizi di colpevolezza, i Carabinieri decidono di sottoporre i cinque cittadini cileni e argentini a fermo di indiziato di delitto per furto in abitazione e ricettazione.

Il fermo è uno strumento previsto dal codice di procedura penale che consente all’autorità di trattenere persone fortemente sospettate di delitti gravi, in presenza del pericolo di fuga o di inquinamento delle prove.

I cinque vengono accompagnati presso la Casa circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che dovrà valutare la richiesta di convalida del fermo e le eventuali misure cautelari. In questa fase del procedimento, indicata come indagini preliminari, il ruolo della Procura e del giudice è quello di verificare la solidità del quadro indiziario, la coerenza delle dichiarazioni, i riscontri oggettivi forniti dalle perquisizioni e dai sequestri.

Castel Gandolfo, furti in abitazione e presunzione di innocenza per i cinque arrestati

È importante ricordare, come sottolineano gli stessi Carabinieri, che gli indagati devono essere considerati innocenti fino a eventuale accertamento definitivo di responsabilità, con sentenza passata in giudicato. La diffusione della notizia risponde al diritto di cronaca, tutelato dalla Costituzione, ma non anticipa in alcun modo un giudizio.

Sarà l’Autorità giudiziaria, dopo avere esaminato in modo approfondito atti, testimonianze e perizie, a stabilire se i cinque sudamericani abbiano responsabilità nei furti in abitazione contestati. Intanto, la refurtiva rinvenuta è stata restituita alle vittime, che hanno potuto recuperare sia beni di valore economico che oggetti legati alla propria vita personale e religiosa.

Per i residenti dei Castelli Romani l’operazione rappresenta un segnale di attenzione sul fronte della sicurezza nelle abitazioni, mentre per gli investigatori è un passo importante in un lavoro costante di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio, in coordinamento con la magistratura.