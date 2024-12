Monti del Lazio, torna la neve nel giorno dell’Immacolata

Il ritorno della neve non è solo una promessa di svago per il fine settimana, ma un’opportunità per rilanciare il turismo montano

Nella domenica dell’Immacolata, il maltempo che ha interessato anche i Castelli Romani, ha portato una piacevole sorpresa per gli amanti della neve. Località montane come Monte Livata e Campo Staffi si sono svegliate sotto una coltre bianca che ha imbiancato anche Filettino, in provincia di Frosinone, meta prediletta di molti cittadini del territorio.

Una bianca coltre

Le webcam delle due stazioni sciistiche mostrano immagini suggestive con la neve che scende abbondante. Se da un lato le condizioni meteo stanno influendo negativamente su alcuni eventi natalizi nei comuni dei Castelli Romani, dall’altro rappresentano una buona notizia per gli appassionati di sport invernali.

“Con l’inizio delle nevicate, Monte Livata e Campo Staffi si preparano ad accogliere sciatori e famiglie in cerca di divertimento sulla neve“, sottolineano gli operatori turistici, mentre anche le altre stazioni sciistiche del Lazio e dell’Abruzzo si dichiarano pronte con piste curate e paesaggi incantevoli.

Rilanciare il turismo montano

Il ritorno della neve non è solo una promessa di svago per il fine settimana, ma un’opportunità per rilanciare il turismo montano, una risorsa fondamentale per l’economia locale in questo periodo dell’anno. “Per gli appassionati della Dama Bianca è tempo di preparare sci, tavole da snow, bob e slittini: la stagione invernale sembra ufficialmente iniziata“, affermano gli esperti del settore.