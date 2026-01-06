Castelli Romani Wedding & MICE Experience: i buyer internazionali scoprono il Lazio degli eventi di alta gamma

I Castelli Romani puntano decisi sul mercato globale dei matrimoni esclusivi e degli eventi aziendali premium. Dal 17 al 20 dicembre 2025 si è chiuso l’Educational Tour internazionale “Castelli Romani Wedding & MICE Experience”, iniziativa che ha portato sul territorio una delegazione selezionata di buyer, wedding planner e professionisti del segmento corporate, offrendo un’immersione mirata nelle location e nei servizi capaci di sostenere un’offerta di fascia alta, a pochi chilometri da Roma.

Castelli Romani Wedding & MICE Experience, il progetto della DMO con Regione Lazio

L’operazione nasce dalla regia della DMO Castelli Romani, con il supporto della Regione Lazio, ed entra in un percorso più ampio di promozione e internazionalizzazione della destinazione. L’idea è chiara: trasformare la riconoscibilità paesaggistica e culturale dell’area in una proposta “chiavi in mano” per destination weddings, meeting, incentive e appuntamenti corporate che cercano bellezza, privacy, standard elevati e collegamenti rapidi con la Capitale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, la delegazione ospite ha incluso operatori provenienti da Danimarca, Svezia, Germania, Francia e Spagna, oltre a una presenza qualificata di professionisti italiani già attivi sui mercati esteri, anche grazie a un lavoro di profilazione svolto in sinergia con il Convention Bureau Roma & Lazio.

Castelli Romani Wedding & MICE Experience, il tour nelle location e l’immagine “Wedding Destination”

Il cuore dell’Educational Tour è stato un itinerario costruito per far parlare il territorio con i suoi luoghi più adatti a eventi ad alto budget: ville storiche affacciate sui laghi, wine resort, hotel di charme, ristoranti di livello, spazi che possono ospitare cerimonie, ricevimenti, sessioni di lavoro, cene di gala e attività incentive con una narrazione coerente. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Non solo sopralluoghi. Nel programma sono rientrati anche shooting fotografici e riprese video finalizzati a rafforzare il brand “Castelli Romani Wedding Destination”, elemento ormai centrale nella comunicazione turistica dedicata al segmento lusso. La scelta di produrre contenuti durante il tour risponde a una logica molto concreta: consegnare agli operatori materiali immediatamente spendibili sui mercati internazionali, e al tempo stesso alimentare l’identità di destinazione con immagini e storie riconoscibili.

Castelli Romani Wedding & MICE Experience, perché il MICE cambia il turismo locale

Nel lessico del turismo, MICE (Meeting, Incentives, Conferences, Exhibitions) non è un’etichetta: è un moltiplicatore economico. Un evento aziendale porta pernottamenti, ristorazione, transfer, tecnici, allestimenti, esperienze collaterali e, spesso, ritorni successivi sotto forma di nuove prenotazioni o passaparola professionale. È anche un segmento che può lavorare in periodi meno “caldi” per il turismo tradizionale, contribuendo alla destagionalizzazione, obiettivo dichiarato dall’iniziativa.

Qui il ragionamento diventa politico ed economico insieme: un territorio vicino a Roma, già noto al grande pubblico per gite e fine settimana, può alzare l’asticella e intercettare domanda internazionale ad alta spesa, distribuendo ricadute su strutture ricettive, ristorazione, produzioni vitivinicole, guide, servizi culturali e artigiani dell’accoglienza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Castelli Romani Wedding & MICE Experience, le parole del presidente De Righi e la linea istituzionale

A mettere in fila visione e metodo è il presidente della DMO Castelli Romani, Giuseppe De Righi, che in una dichiarazione diffusa dagli organizzatori lega il progetto alle linee guida nazionali e regionali, sottolineando la coerenza con i piani dedicati a qualità, internazionalizzazione e competitività. De Righi richiama anche il passaggio di presentazione al TTG Travel Experience di Rimini, tappa che ha dato visibilità al percorso prima della messa a terra dell’Educational Tour di dicembre.

La citazione è rilevante per un motivo: segnala un cambio di passo. Non si tratta di promozione generica, ma di un prodotto costruito per interlocutori professionali, con una governance pubblico-privata che punta a parlare il linguaggio dei buyer internazionali e a mantenere continuità nel tempo.

Castelli Romani Wedding & MICE Experience, conseguenze attese e prossime mosse

La riuscita di un Educational Tour si misura nei mesi successivi: richieste di preventivo, ritorni per visite tecniche, contratti, wedding site inspection, accordi con DMC e agenzie, fino alla calendarizzazione di eventi. L’impatto, però, non è solo commerciale. Un’iniziativa di questo tipo alza anche l’asticella interna: spinge gli operatori locali a ragionare su standard, procedure, lingue, logistica, sostenibilità, accessibilità, qualità del servizio e integrazione dei fornitori, perché la clientela luxury e corporate chiede precisione, non improvvisazione.

In questo quadro, la piattaforma ufficiale gestita dalla DMO continua a proporre una vetrina di luoghi e soluzioni dedicate a meeting ed eventi, segnale che l’offerta vuole essere facilmente consultabile e organizzata in modo professionale.

I Castelli Romani, insomma, cercano una posizione che vada oltre l’immaginario da cartolina: diventare una destinazione strutturata per eventi di alta gamma, capace di unire storia e paesaggio, cucina e vino, ospitalità e servizi, con Roma a portata di trasferimento. Un obiettivo ambizioso, ma sostenuto da un dato che pesa: la domanda internazionale di esperienze autentiche e “su misura” è in crescita, e chi sa organizzarsi prima degli altri conquista spazio e reputazione.