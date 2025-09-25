Cave, arrestato 49enne per detenzione e spaccio di droga: sequestrati 18 grammi di cocaina

Nel pomeriggio del 22 settembre 2025, i Carabinieri della Stazione di Cave (Rm), dipendenti dalla Compagnia di Palestrina (RM), hanno arrestato un uomo di 49 anni con precedenti specifici, colto in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Cave, arrestato un uomo per spaccio di cocaina

L’operazione si è svolta nel pieno rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento: l’indagato, come stabilito dalla legge, deve infatti considerarsi innocente fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

L’arresto è arrivato al termine di un’attività di controllo che ha preso avvio anche grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini. Alcuni residenti avevano notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’uomo, inducendo i militari a procedere con accertamenti più approfonditi.

Perquisita l’abitazione

Sulla base degli elementi raccolti, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione all'interno dello stabile. Durante il controllo, sono stati rinvenuti 18 grammi di cocaina, già suddivisi in 23 dosi pronte per essere immesse sul mercato locale.

In aggiunta, i militari hanno trovato bilancini di precisione e vario materiale utile al confezionamento delle sostanze stupefacenti. Gli investigatori ritengono che questi strumenti fossero utilizzati per la preparazione delle dosi destinate agli acquirenti.

Il metodo di cessione della droga

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno anche scoperto un particolare contenitore in vetro collegato a un cavo, posizionato in modo da poter essere calato dalla finestra dell’abitazione. Questo sistema, già riscontrato in contesti analoghi, sarebbe stato utilizzato per consegnare la droga agli acquirenti senza permettere l’accesso diretto all’interno della casa, riducendo così il rischio di controlli e segnalazioni.

La presenza di tale strumento rafforza l'ipotesi che l'immobile fosse stabilmente impiegato come base logistica per l'attività di spaccio.

Il sequestro del denaro

Oltre alle dosi di cocaina, i Carabinieri hanno sequestrato 155 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. La somma, secondo quanto ricostruito, sarebbe riconducibile all'attività di spaccio e quindi provento dell'illecita commercializzazione della sostanza.

L’arresto

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, fissata dinanzi al Tribunale di Tivoli su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari, durante la quale verranno effettuati ulteriori accertamenti sia sul materiale sequestrato sia sulla rete di contatti dell’indagato.

Spaccio nelle realtà locali come Cave

L’arresto rientra nella più ampia strategia di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Palestrina. Le attività vengono condotte in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Tivoli, con l’obiettivo di colpire un fenomeno che continua a rappresentare una criticità diffusa anche nelle realtà locali come Cave.

Le indagini mirano a ricostruire il ruolo dell’uomo all’interno del mercato illegale della droga e ad accertare eventuali responsabilità di terzi.

Un fenomeno sotto osservazione

Il sequestro di 18 grammi di cocaina già suddivisa in dosi dimostra come il territorio sia ancora interessato da episodi di microspaccio, fenomeno che, seppur meno visibile rispetto ai grandi traffici, incide direttamente sulla sicurezza urbana e sulla qualità della vita dei cittadini.