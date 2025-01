Cecapreti ciociari, questi sono IDEALI per il pranzo della domenica | Invita pure chi ti pare, il bis è garantito

Se sei alla ricerca di una ricetta che faccia contenti tutti, allora dovresti assolutamente provare quella dei cecapreti ciociari.

Si tratta di un piatto molto speciale, appartenente alla tradizione gastronomica del Lazio e capace di coniugare l’incontro di ingredienti semplici con un gusto deciso e indimenticabile.

Ad ogni assaggio ti faranno i complimenti. Piacerà a tutti i tuoi ospiti, grandi e piccini.

Ecco come preparare in casa i tuoi cecapreti ciociari anche se non sei uno chef.

Non serve essere dei cuochi provetti per riuscire a realizzare questa pietanza del Lazio. Scopri quali sono i prodotti di cui hai bisogno e mettiti ai fornelli. Il risultato sarà sorprendente!

Cecapreti ciociari, la pietanza tradizionale della cucina della Lazio

I cecapreti sono un piatto appartenente alla tradizione gastronomica regionale del Lazio. Si tratta di un primo piatto che ricorda vagamente gli strozzapreti e che viene condito con sugo saporito, dal gusto deciso. Il condimento ha sempre una base di pomodoro, a cui si può aggiungere del guanciale o della carne. Noi ti mostreremo come preparare i cecapreti ciociari con carne di capra.

Non preoccuparti se non sei esperto di cucina. Ti assicuriamo che se presterai attenzione ai passaggi della ricetta riuscirai a realizzare un piatto di cecapreti a prova di trattoria ciociara. Leggi, procurati tutto ciò che serve e poi mettiti all’opera!

La ricetta imperdibile che mette d’accordo tutti i palati

Per preparare i cecapreti ciociari per 6 persone servono 5 dl di aceto bianco, un uovo, 80 g di conserva di pomodoro, 80 g di pecorino, 5 bicchieri di vino bianco, un pizzico di sale, carne di capra, 500 g di farina, 200 g di pomodoro passato e un dl di olio extravergine di oliva.

La prima cosa da fare è preparare la pasta. Per la pasta occorre un uovo 2 due dl d’acqua, 500 g di farina. Per condire invece servono un kg,5 di carne di capra, 2 spicchi d’aglio, un rametto di rosmarino, 80 g di conserva di pomodoro, 200 g di passata di pomodoro, mezzo bicchiere di vino bianco secco, un dl di olio extravergine di oliva, 80 g di pecorino grattugiato e 0,5 dl di aceto. Innanzi tutto occorre impastare farina, uovo e acqua, fino a ottenere un impasto omogeneo. Dopodiché occorre avvolgere l’impasto in una pellicola e far riposare per mezz’ora. A questo punto bisogna formare uno spaghettone lungo circa 15 cm. Bisogna poi proseguire fino a quando l’impasto non sarà terminato.

Ora bisogna tagliare la carne e rosolarla con olio e aglio per circa 20 minuti. Intanto bisogna sciogliere in poca acqua la conserva e la passata di pomodoro e bisogna far cuocere per un’ora, aggiungendo una presa di sale. A questo punto vanno tritati aglio e rosmarino e poi vanno mescolati con vino e con l’aceto. Successivamente bisogna unire aglio e rosmarino al sugo, far cuocere 10 minuti mescolando di tanto in tanto. I cecapreti sono quasi pronti. Vanno cotti scolati al dente e conditi con il sugo. Infine basta una spolverata di pecorino e il piatto è pronto. Buon appetito.