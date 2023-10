Cecina, consiglieri si dimettono: sindaco Lippi decade – Video

(Adnkronos) – A Cecina (Livorno) nove consiglieri comunali, quattro della maggioranza Pd e 5 dell'opposizione (4 della Lega e 1 di Forza Italia) hanno sottoscritto un atto collettivo di dimissioni con cui si determina l'immediata decadenza del consiglio comunale e del sindaco Samuele Lippi (Pd). Toccherà ora al prefetto nominare un commissario per la gestione ordinaria del Comune fino alla data delle prossime elezioni amministrative, che dovrebbero svolgersi nella prossima primavera.

La decisione arriva il giorno dopo che il sindaco Lippi era rientrato in Comune, dopo la sua momentanea sospensione dall’incarico per motivi di salute. Nel luglio scorso Lippi era stato sorpreso dai carabinieri ad acquistare una dose di cocaina per uso personale. Al termine del percorso di disintossicazione e recupero Lippi voleva tornare ad amministrare. Il Pd però aveva votato in assemblea la richiesta di dimissioni a Lippi o in alternativa le dimissioni dei consiglieri, cosa che è avvenuta oggi. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata