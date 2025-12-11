Celtic-Roma 0-3: autogol e doppio Ferguson per una vittoria convincente

Seconda trasferta e secondo successo in terra di Scozia per la Roma. Dopo lo 0-2 di inizio novembre ad Ibrox arriva un’altra vittoria agevole, stavolta contro i cugini del Celtic. Uno 0-3 senza troppi patemi e ora le prime 8 posizioni a fine girone sono lì a un passo.

Celtic-Roma: cronaca di un primo tempo sontuoso

In un Celtic Park piovoso la Roma, con circa 2500 sostenitori al suo seguito, cerca di bissare la vittoria di Glasgow conquistata contro i Rangers. Gasperini, che riporta tra i convocati Angelino dopo una lunga inattività, propone la solita intelaiatura difensiva a tre Hermoso, Ndicka e Mancini, Celik e Rensch sugli esterni, in mediana Pisilli ed El Aynaoui, Soulé ed El Shaarawy a sostegno di Ferguson. Il Celtic del nuovo arrivato Nancy, indietro in classifica, propone un 3-4-3 con il piccolo e rapido Maeda punta centrale.

L’approccio della Roma è il migliore possibile e viene subito legittimato da un vantaggio di per sé fortunoso. Al sesto minuto corner da sinistra battuto da Soulé e Mancini prima di colpire di testa viene anticipato in contrasto aereo dal centrale difensivo Scales, che incorna come un centravanti di razza e manda il pallone nella parte bassa della traversa prima di entrare nella propria porta. Subito Roma avanti grazie a un autogol ma provocato da una difficoltà oggettiva dei padroni di casa su calcio piazzato.

Dal cento suo i giallorossi non si fermano: al decimo El Shaarawy si accentra dal limite e col destro non trova il palo più lontano. La squadra di Gasperini, oltre che da corner, domina a livello territoriale e non lascia respirare gli avversari, soprattutto grazie a un pressing molto efficace. Come al 27’, quando El Aynaoui ruba il il tempo e il pallone a Hatate e serve Ferguson, che libera il destro e prende il palo esterno. Alla mezz’ora ci prova Soulé col mancino a giro, con Schmeichel che si distende e smanaccia, e poco dopo è Pisilli che dai 25 metri controlla e calcia di potenza, di poco alto.

La superiorità della Roma viene legittimata da un gol, quello del 2-0, di pregevole fattura. Soulé parte dal centrocampo, invita alla sovrapposizione Celik che arriva puntuale, cross basso in mezzo che premia il movimento perfetto di Evan Ferguson che appoggia in rete da pochi passi: secondo gol stagionale per il criticato centravanti irlandese.

Il 2-0 rischia di durare un minuto: dopo una buona combinazione in mezzo all’area arriva Hatate che, leggermente infastidito da Mancini, calcia alto da buonissima posizione. Un primo tempo ai limiti della perfezione viene chiuso con un’altra bella azione che porta al 3-0. Da sinistra a destra, la palla va a Soulé che dal limite la mette in mezzo bassa per Ferguson che fa tutto col destro: controlla e in un lampo calcia a incrociare, Schmeichel non può arrivare ed è doppietta in 10 minuti per l’ex Brighton e West Ham. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio Evan Ferguson has arrived ⚽️⚽️#UEL pic.twitter.com/JYcuKeDyTW — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 11, 2025

L’imperfezione arriva allo scadere di tempo. Engels riceve spalle alla porta in area di rigore, Hermoso effettua una trattenuta molto leggera che per l’arbitro Kovac è tale da causare un rigore contestato. Dal dischetto si presenta lo stesso Engels che, al quarto minuto di recupero, angola un po’ troppo il destro, stampando il pallone sul palo interno. Si chiude così un gran primo tempo per la Roma, in vantaggio di tre gol. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Ripresa di pura gestione, si rivede Angelino

Nancy stravolge la squadra inserendo dopo l’intervallo Iheanacho, Donovan e Paulo Bernardo. Grande occasione proprio per Iheanacho che a campo aperto dà solo l’illusione del gol. È una Roma meno aggressiva, che concede più campo ai padroni di casa che al minuto 64 troverebbero anche il gol. Da destra Engels pesca da solo in area Iheanacho che insacca, ma l’attaccante nigeriano parte in fuorigioco e si resta sullo 0-3.

Gasperini decide a metà secondo tempo di cambiare l’intero tridente d’attacco: Dybala per Soulé, Pellegrini per El Shaarawy, Bailey per Ferguson con la Joya centravanti. In ripartenza la Roma al 74’ trova il 4-0 con Bailey, ma dopo revisione Kovac ravvisa il fuorigioco del giocatore giamaicano a inizio azione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Spazio anche per Ziolkowski, che rileva Hermoso. Bailey lanciato da Dybala cerca ancora il gol ma trova un reattivo Schmeichel in uscita bassa. Ultimi minuti che scorrono lenti, utili anche per rivedere in campo Angelino, 74 giorni dopo l’ultima volta. Al triplice fischio la Roma incamera la seconda vittoria in quel di Glasgow in poco più di un mese: ora è in piena corsa per qualificazione diretta agli ottavi d finale.

Celtic-Roma: il tabellino del match

Celtic (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney (46’ Donovan); Yang (62’ Ralston), McGregor, Engels, Tounekti; Hatate (77’ Balikwisha), Maeda (46’ Bernardo), Nygren (46’ Iheahacho). All. Nancy.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (80’ Ziolkowski), Mancini, Ndicka, Celik, Pisilli (85’ Angelino), El Aynaoui, Rensch; Soulé (69’ Dybala), El Shaarawy (69’ Pellegrini), Ferguson (69’ Bailey). All. Gasperini.

Marcatori: 6’ Scales (autogol), 36’ e 46’ pt Ferguson

Ammoniti: 49’ pt Hermoso, 49’ pt El Shaarawy, 49’ pt Soulé, 78’ Ndicka, 88’ Ziolkowski

Espulsi: nessuno

Recupero: 4’ primo tempo, 4’ secondo tempo