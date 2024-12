Cena di Natale, nel Lazio senza questa prelibatezza meglio non sedersi | Il SARAGO deve essere cucinato così, altrimenti si digiuna

Non c’è cena di Natale senza questo piatto appetitoso: impara come si cucina e stupisci tutti i tuoi ospiti.

Non bisogna essere esperti di cucina: questo secondo gustoso lo può fare chiunque ma solo a patto di conoscere la ricetta giusta.

Scopri come si prepara e il tuo cenone farà invidia a quello del miglior ristorante della città.

Segui il procedimento passo dopo passo, poi gli ingredienti di prima qualità faranno il resto e il risultato sarà memorabile. Da leccarsi i baffi.

Se ti piace ospitare amici e parenti e occuparti del menu della Vigilia, allora non puoi non conoscere il procedimento per realizzare la pietanza principe delle Feste.

Cena di Natale, la ricetta immancabile del 24 dicembre

Non c’è Natale senza una tavola imbandita, piena di tantissime leccornie. Da nord a sud d’Italia, il Bel Paese vanta una varietà incredibile di ricette e in questo periodo dell’anno sono tante le pietanze tipiche, da consumare insieme ad amici e famiglia il 24 e il 25 dicembre. In particolar modo, nel Lazio non c’è Vigilia di Natale senza un menu a base di pesce fresco. Il sarago al forno è una delle pietanze più gettonate.

Se vuoi provare a prepararlo per il tuo cenone o per il pranzo di del 25, procurati gli ingredienti giusti e allaccia il grembiule. Esegui questi semplici passaggi e preparati a stupire i tuoi ospiti: ti accompagneremo passo dopo passo nella preparazione del sarago al forno, fatto nel pieno rispetto della tradizione della regione. Farai un figurone con tutti i tuoi ospiti.

Il secondo piatto a base di pesce più gettonato delle Festività

Per quattro persone occorrono due saraghi grandi, pepe, 100 ml di olio extravergine di oliva, 4 spicchi d’aglio 10 grammi di prezzemolo sale e un bicchiere di vino bianco. Come si legge sul sito di cucina www.buonissimo.it il sarago al forno ha un livello di preparazione considerato facile. La prima cosa da fare, per preparare questo ottimo pesce al forno, è pulirlo e fare dei tagli nei fianchi, dove inserire degli specchietti d’aglio.

Dopo aver pulito bene i saraghi, bisogna disporli interi in una teglia da forno, nella quale prima andranno aggiunti olio, prezzemolo e vino. Intanto bisogna avere preriscaldare il forno e infornare i saraghi a 200 gradi per circa 20 minuti. Dopo 15 minuti però bisogna aprire il forno per bagnare il pesce con i succhi di cottura. A questo punto i saraghi al forno sono quasi pronti. Occorre soltanto aggiungere qualche fettina di limone fresco e del prezzemolo tritato e servire.