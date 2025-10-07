Centenario Giacomo Boni: Roma celebra l’archeologo che riscoprì le origini della Capitale

Il 7 ottobre 2025, alle ore 18.30, il Museo Crocetti di Roma ospiterà un convegno dedicato al centenario della morte di Giacomo Boni, l’archeologo veneziano che più di ogni altro ha legato il suo nome alle scoperte del Foro Romano e del Palatino. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale M.Arte APS, con il patrocinio del Municipio XV, e segna la riapertura della stagione autunnale degli eventi culturali per il biennio 2025-2026.

Convegno al Museo Crocetti per ricordare l’archeologo Giacomo Boni

Alla cerimonia prenderanno parte personalità istituzionali di rilievo, tra cui il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, il Presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone e la Vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli. Un riconoscimento ufficiale per una figura che ha inciso profondamente nello studio della Roma delle origini. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Giacomo Boni e la nascita dell’archeologia stratigrafica in Italia

Nato a Venezia nel 1859 e morto a Roma nel 1925, Giacomo Boni viene considerato un pioniere del metodo stratigrafico in archeologia, approccio che permise di ricostruire in modo scientifico le diverse fasi storiche della Capitale. Le sue campagne di scavo nel Foro Romano e sul colle Palatino aprirono una nuova stagione di studi, offrendo agli storici strumenti più precisi per distinguere la Roma arcaica da quella imperiale.

Boni non fu soltanto un archeologo, ma anche un intellettuale che legò la propria attività al dibattito culturale del suo tempo, tra simbolismo, spiritualismo e suggestioni artistiche dell’art nouveau. Oggi riposa proprio sul Palatino, negli Orti Farnesiani, dove un cippo in pietra ne ricorda il nome e le date di nascita e di morte, a pochi passi dalle rovine che studiò per tutta la vita.

Programma del convegno

L’appuntamento al Museo Crocetti sarà articolato in diversi interventi che metteranno in luce il profilo scientifico e culturale di Giacomo Boni. Dopo i saluti introduttivi del professor Vittorio de Pedys, presidente dell’associazione M.Arte, il convegno entrerà nel vivo con una relazione di Alfonsina Russo, già direttrice del Parco Archeologico del Colosseo e oggi capo dipartimento del Ministero della Cultura. Il suo contributo analizzerà il metodo di Boni tra tradizione e innovazione.

Seguiranno l’intervento dello storico dell’arte Federico Gizzi, che collocherà l’opera di Boni nel contesto culturale e simbolico dell’Italia di inizio Novecento, e quello del professor Sandro Consolato, che rifletterà sulla dimensione quasi visionaria dell’archeologo, presentandone mito e realtà. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Alle 19.30 sarà inoltre presentato il dipinto di Nicola Verlato “Giacomo Boni scopre il Lapis Niger”, a cura del critico d’arte Giorgio Calcara. L’iniziativa si concluderà con un buffet presso il giardino del museo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un’eredità ancora attuale

Le parole dello stesso Boni, che auspicava per l’Italia una piena consapevolezza del proprio patrimonio storico, restano attuali: “Noi italiani che possediamo tanto tesoro, meriteremo sia nostro, continuando a riscattarlo dall’oblio, a studiarlo con amore, e ponendo quanti ne son degni in condizione di leggere e intendere le dure, ma sapienti, lezioni delle sue pagine immortali”.

Il centenario diventa così non solo un’occasione commemorativa, ma anche un momento di riflessione sul valore della tutela e della valorizzazione delle antichità romane, in un’epoca in cui il patrimonio culturale rimane una risorsa identitaria e strategica per il Paese.