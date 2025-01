Centrale di spaccio a Rieti, la Polizia di Stato arresta un pregiudicato reatino

L’arrestato a notte fonda, è stato notato camminare a piedi nei pressi della sua abitazione in circostanze sospette

“Nei giorni scorsi, gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti hanno arrestato un pregiudicato reatino per la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli investigatori della Polizia di Stato, nell’ambito degli ordinari servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo di un cinquantenne reatino, noto agli Agenti per precedenti specifici in materia di stupefacenti, il quale, a notte fonda, è stato notato camminare a piedi nei pressi della sua abitazione in circostanze sospette.

La perquisizione personale operata nei suoi confronti ha consentito di rinvenire, all’interno delle tasche dei suoi pantaloni, sette involucri di cellophane contenenti cocaina, per un peso complessivo di quasi 5 grammi, nonché la somma di circa 6.000 euro, suddivisa in banconote di diverso taglio.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata dagli Agenti della Polizia di Stato all’interno dell’appartamento del fermato ha evidenziato la presenza di altre quattro persone, tutte gravate da precedenti penali o amministrativi in materia di sostanze stupefacenti, che sono state sottoposte ad accurato controllo.

Uno di loro, di nazionalità polacca e residente in un comune della provincia reatina, è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 2 grammi di cocaina, mentre, all’interno dell’appartamento, gli investigatori hanno rinvenuto, occultati negli armadi delle diverse stanze, tre involucri contenenti complessivamente oltre 60 grammi di cocaina, un frammento di hashish del peso di oltre 20 grammi, un involucro contenente circa 1 grammo di infiorescenze di marijuana, uno spinello di cannabis confezionato manualmente e pronto al consumo, nonché numeroso materiale idoneo alla pesatura ed al confezionamento delle dosi da spacciare.

Nell’occasione gli Agenti della Squadra Mobile reatina hanno sottoposto a sequestro lo smartphone in uso all’indagato all’interno del quale erano presenti diverse chat con presunti acquirenti della sostanza stupefacente.

Il cinquantenne reatino è stato, pertanto, arrestato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e messo a disposizione della locale Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la traduzione presso la Casa Circondariale “Nuovo Complesso” di Rieti.

Nell’ambito del procedimento penale instauratosi nei suoi confronti, l’eventuale responsabilità penale verrà accertata dal Giudice.

Nei confronti dell’uomo di origine polacche trovato in possesso di un involucro contenente cocaina è stata effettuata la segnalazione alla Prefettura di Rieti, per l’avvio del previsto procedimento amministrativo.