Ceprano, pastore maremmano aggredisce madre e figlia, soccorse in ospedale. I casi diventano troppi

Emergenza aggressioni canine nel Lazio

Roma e il Lazio si trovano ad affrontare un problema sempre più pressante: le aggressioni da parte di cani lasciati incustoditi o mal gestiti. L’ultimo episodio avvenuto a Ceprano, in provincia di Frosinone, ha riportato alla ribalta una questione di sicurezza pubblica che non può più essere ignorata. Il dramma di un uomo costretto a uccidere un cane per difendere la moglie e la figlia da un attacco nel proprio cortile solleva interrogativi urgenti su come prevenire simili tragedie.

Il caso di Ceprano: una tragedia evitabile?

Nel pomeriggio di giovedì 6 marzo, un pastore maremmano ha aggredito una donna di 54 anni e sua figlia di 19 all’interno del cortile della loro abitazione, dopo aver sfondato una recinzione. L’attacco ha avuto conseguenze drammatiche: la ragazza è stata ricoverata all’ospedale Spaziani di Frosinone, mentre la madre, gravemente ferita, è stata trasferita d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Tor Vergata. Il marito della donna, accorso sentendo le urla, ha sparato due colpi di fucile contro il cane, uccidendolo. I carabinieri intervenuti stanno indagando per risalire al proprietario dell’animale e verificare le circostanze dell’accaduto.

Un problema diffuso: i numeri delle aggressioni

Questo episodio non è un caso isolato. Negli ultimi anni, il numero di aggressioni canine nel Lazio è in costante aumento. Solo a Roma, nel 2024, sono stati segnalati oltre 200 casi di attacchi a persone, con almeno 30 feriti gravi. Le zone più colpite comprendono le periferie della Capitale, il litorale romano e le aree rurali della regione, dove spesso i cani vengono lasciati incustoditi o non adeguatamente sorvegliati. In molti casi, si tratta di randagi o di animali provenienti da allevamenti non controllati.

Lacune normative e responsabilità dei proprietari

La legislazione italiana prevede sanzioni per i proprietari che non custodiscono adeguatamente i propri animali, ma spesso le norme non vengono fatte rispettare con la necessaria severità. Le amministrazioni locali faticano a garantire controlli adeguati, mentre la sensibilizzazione sulla corretta gestione dei cani di grossa taglia è ancora insufficiente.

Secondo le normative vigenti, chi possiede un cane ha l’obbligo di impedirne la fuga e di adottare misure di sicurezza adeguate, ma in troppi casi queste disposizioni vengono ignorate. L’episodio di Ceprano dimostra come una gestione irresponsabile possa portare a conseguenze tragiche per chi si trova suo malgrado coinvolto.

Prevenzione e controlli più rigidi

Per ridurre il rischio di aggressioni canine, è fondamentale un’azione combinata tra amministrazioni, forze dell’ordine e cittadini. Tra le misure più urgenti:

Controlli più severi sui proprietari: chi possiede un cane di grande taglia o di razza potenzialmente aggressiva dovrebbe essere soggetto a verifiche periodiche sulla gestione dell’animale.

Obbligo di microchip e registrazione: il censimento dei cani dovrebbe essere reso obbligatorio e sistematicamente aggiornato per identificare rapidamente i proprietari in caso di attacchi.

Campagne di sensibilizzazione: corsi di formazione per chi adotta un cane di grossa taglia, con obbligo di certificazione per garantire una corretta gestione.

Aumento delle sanzioni: multe più elevate per chi non rispetta le norme sulla custodia degli animali e conseguenze legali più severe in caso di incidenti gravi.

Maggiore supporto ai canili e ai servizi veterinari pubblici: investire in strutture di accoglienza per cani randagi e in programmi di sterilizzazione per ridurre la popolazione di animali senza padrone.

L’episodio di Ceprano è l’ennesima dimostrazione che il problema delle aggressioni canine non può essere sottovalutato. La sicurezza delle persone deve essere garantita attraverso normative più efficaci e un maggiore senso di responsabilità da parte dei proprietari di animali. Senza interventi concreti, il rischio di nuove tragedie resterà sempre troppo alto.

