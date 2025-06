Cerveteri. A Campo di Mare spiaggia gratuita attrezzata per le persone con disabilità motorie e loro accompagnatori

C’è un tratto di spiaggia sul litorale laziale che da cinque estati si distingue non per la sabbia più fine o per il mare più cristallino, ma per ciò che rappresenta: un lembo di costa restituito a chi troppo spesso è stato escluso. Si chiama “Liberamente” ed è il progetto del Comune di Cerveteri dedicato alle persone con disabilità motorie, che qui possono vivere il mare senza barriere, insieme ai propri accompagnatori. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dal 27 giugno, la spiaggia sarà di nuovo attiva e pienamente operativa. Le prenotazioni, gratuite ma obbligatorie, sono aperte dal 26 giugno alle ore 9:00, telefonando al numero 351 3580419. Il giorno successivo, sabato 28 giugno, si celebrerà la cerimonia inaugurale alle 17:30, con un momento di festa aperto a tutti.

Una spiaggia che accoglie

"Liberamente" si trova a Campo di Mare, frazione balneare del comune di Cerveteri, sul tratto di spiaggia libera alla sinistra dello stabilimento "Ocean Surf". Ma definirla semplicemente "attrezzata" sarebbe riduttivo. Sedie Job per facilitare l'ingresso in acqua, lettini dedicati, docce e spogliatoi accessibili, personale formato e sempre presente: ogni elemento è stato pensato per rendere la permanenza non solo possibile, ma anche piacevole e serena.

La forza del progetto non risiede solo nella logistica o nella qualità delle attrezzature, ma nella filosofia che lo anima. L’accessibilità qui non è un atto dovuto o una concessione, ma un principio cardine. Non si tratta di un’area isolata e differenziata, bensì di uno spazio comune che invita al dialogo, alla condivisione, all’incontro tra storie diverse.

Un impegno che parla di comunità

Dietro “Liberamente” c’è una macchina organizzativa che ha lavorato per mesi. Un gioco di squadra tra Amministrazione comunale, Multiservizi Caerite, Regione Lazio e singole professionalità che ci hanno messo competenza e passione.

Il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, lo dice con chiarezza: «”Liberamente” è uno dei progetti che più ci stanno a cuore. Non è solo una spiaggia, è un simbolo dell’idea di città che vogliamo: aperta, inclusiva, accessibile a tutti». E nell’esprimere gratitudine verso chi ha reso possibile tutto questo, cita in particolare l’ingegner Manuela Lasio per la realizzazione della struttura, il dirigente Emiliano Magnosi per la gestione del servizio, e le funzionarie Patricia Ciurluini e Giorgia Medori per la loro costante dedizione.

Estate 2025: più servizi, più sicurezza, più libertà

L'iniziativa "Liberamente" non è un episodio isolato. Si inserisce in un piano più ampio di valorizzazione del litorale cerveterano. Quest'estate, tutte le spiagge libere del territorio saranno dotate di passerelle accessibili e docce gratuite. Tre postazioni di salvataggio con bagnini garantiranno la sicurezza dalla mattina presto fino al tramonto. Un impegno concreto, che conferma la direzione presa da Cerveteri: non uno slogan, ma un'evoluzione culturale.

Sulla spiaggia inclusiva, inoltre, non mancheranno momenti di socialità. Eventi, incontri, iniziative culturali e ricreative accompagneranno l'estate, rendendo "Liberamente" un vero e proprio presidio di civiltà. Un luogo dove la diversità non divide, ma arricchisce.

Servizi e umanità

Chiunque può accedere alla spiaggia, residenti e turisti, senza alcun costo. La prenotazione è l’unico passaggio richiesto, per garantire un’accoglienza organizzata e rispettosa delle esigenze di tutti.

C’è qualcosa di profondamente umano nel vedere una persona che si immerge in acqua senza ostacoli, tra sorrisi, risate e salsedine. “Liberamente” non è solo un progetto di accessibilità. È un pezzo di futuro già presente, una dimostrazione che quando si lavora insieme, il mare, anche quello dei diritti, può davvero essere di tutti.

© Riproduzione riservata