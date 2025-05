Un gesto vile nel silenzio della notte

Accade tutto nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 maggio, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, a Cerveteri. Due cuccioli di cane vengono abbandonati. Nessun preavviso, nessun biglietto, nessun tentativo di affido. Solo due esseri viventi lasciati soli, spaesati, in un luogo che, per chi non ha voce per chiedere aiuto, può diventare ostile. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A notarli sono stati alcuni passanti. Non hanno voltato lo sguardo dall’altra parte, non si sono limitati a un commento indignato sui social: hanno chiamato le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente, che sono intervenute prontamente. È una storia che avrebbe potuto avere un epilogo tragico e che invece trova spazio per una svolta, per una possibilità di riscatto, almeno per i cuccioli. Telecamera videosorveglianza Campo di Mare

Indagini rapide, risposte chiare

Grazie al sistema di videosorveglianza attivo sul lungomare, la Polizia Locale di Cerveteri, sotto la guida della Comandante Cinzia Luchetti, ha identificato i presunti responsabili. Due persone che, secondo le prime verifiche, non sarebbero nuove a gesti simili: abbandoni precedenti sarebbero già stati segnalati nei comuni vicini di Canale Monterano e Manziana.

La sindaca Elena Gubetti, nel confermare l’accaduto, ha espresso parole chiare e dirette. Non solo per stigmatizzare l’episodio, ma anche per offrire un aggiornamento concreto: “I cuccioli stanno bene, sono stati presi in carico dal canile per le cure veterinarie e l’iter sanitario. Dopo la microchippatura e le vaccinazioni, saranno pronti per l’adozione”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’iter giudiziario, intanto, è stato avviato. Le persone coinvolte rischiano una denuncia penale per abbandono di animali, un reato previsto e punito dal Codice Penale italiano, ma che purtroppo viene ancora troppo spesso ignorato o sottovalutato. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una comunità che non si gira dall’altra parte

Quello che colpisce di questa vicenda, oltre alla crudeltà dell’azione, è la reazione della comunità. Non solo chi ha salvato i cani, ma anche chi, ogni giorno, contribuisce alla tutela degli animali sul territorio. Come Adelaide Geloso, figura silenziosa ma attivissima, che da anni rappresenta un punto di riferimento nella cura degli animali abbandonati a Cerveteri. Una cittadinanza che si muove compatta, dove istituzioni e volontariato non sono in contrasto, ma si intrecciano in una rete di protezione efficace.

Storie come questa non servono solo a denunciare. Servono a raccontare che la prevenzione funziona, che la sorveglianza urbana ha un senso se è inserita in un contesto di responsabilità civile, e che i gesti quotidiani dei cittadini fanno la differenza. I due cuccioli abbandonati, per ora senza nome, rappresentano qualcosa di più: la misura di quanto siamo capaci di indignarci ma anche di prenderci cura.

© Riproduzione riservata