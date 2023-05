Cesena, il pianto disperato del gatto intrappolato dall’acqua

(Adnkronos) – Un miagolio disperato mentre tutto intorno c'è acqua e fango. E' il 'grido d'aiuto' straziante, che si sente nel video postato su Twitter dall'ex parlamentare Pd Marco Di Maio: "E' un gatto", conferma Di Maio prima di interrompere la ripresa che angoscia e commuove. "Questa è la situazione a Cesena, in Romagna – scrive poi nel post a corredo del video – . Situazioni analoghe 10 giorni fa a Faenza, a breve succederà lo stesso in altre città. Una terra che sta subendo una devastazione senza precedenti a causa di un'eccezionale ondata di pioggia". Dopo lo straripamento del fiume Savio la città è completamente invasa dall'acqua. E sui social si moltiplicano i video dei danni. "Ho giusto casa a 500 metri in linea d'aria verso il centro, e al piano terra per giunta", scrive un utente condividendo il video di quello che sembra un immenso fiume ma che fino a poche ore prima erano strade e giardini pubblici: "È spaventoso", chiosa nel tweet. "Al centro di Cesena è un disastro", testimonia un altro utente con video allegato in cui si vede l'acqua prendere la corsa verso scale e seminterrati. Allagata pure la sede della Croce Rossa, come mostra più di un video condiviso. Davanti alla sede un'ambulanza è semisommersa dall'acqua. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata