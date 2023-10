Champions, Celtic-Lazio 1-2: gol di Pedro decisivo allo scadere

(Adnkronos) –

La Lazio vince 2-1 sul campo del Celtic nel match valido per la seconda giornata del Gruppo E di Champions League. I biancocelesti allenati da Sarri rimontano e vincono in pieno recupero: il gol di Pedro allo scadere vale 3 punti e il primo posto in classifica a quota 4 con l'Atletico Madrid. Il 25 ottobre la Lazio fa visita al Feyenoord, che insegue con 3 punti: un risultato positivo in Olanda sarebbe un passo importante verso gli ottavi di finale. La Lazio prova a fare la partita in avvio, ma viene punita alla prima sbavatura. Maeda affonda, O'Riley imbuca per Furuhashi che non sbaglia davanti a Provedel: 1-0 per gli scozzesi. La Lazio incassa il colpo e cerca di ripartire. I biancocelesti faticano a creare occasioni nitide con la manovra ma hanno il merito di sfruttare una palla inattiva. Al 29' corner, colpo di testa di Romagnoli e deviazione di Vecino: 1-1. Il Celtic vorrebbe ripartire alla carica ma gli spazi scarseggiano e occasioni non se ne vedono: Provedel deve impegnarsi in un paio di interventi ordinari su conclusioni velleitarie. E' decisamente più complicata la parata al 59' sulla punizione insidiosa di Hatate, la respinta del portiere diventa un assist per Johnston che non inquadra la porta. Le squadre sembrano avviate verso il pareggio, ma il finale di match è pirotecnico. Il Celtic all'81' sfonda e segna. Cross di Johnston, Maeda tocca e Palma buca Provedel: lo stadio esplode, ma la rete viene cancellata per fuorigioco. Al fotofinish, la Lazio colpisce e si prende i 3 punti. Pedro al 95' gela il pubblico di casa con un colpo di testa perfetto, 2-1 e vittoria di platino. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata