Champions, Europa e Conference League: gli arbitri di Inter, Roma e Fiorentina

(Adnkronos) – Tre italiane in campo per la finale di tre coppe europee. Si tratta di Inter, Roma e Fiorentina, rispettivamente impegnate in Champions League, Europa League e Conference League. Ecco chi sono gli arbitri scelti per le tre finali. Sarà il polacco Szymon Marciniak l'arbitro designato per dirigere la finale di Champions League tra il Manchester City e l'Inter, che si giocherà sabato 10 giugno alle ore 21 allo Stadio 'Ataturk' di Istanbul. Ad arbitrare la finale di Europa League 2023 tra il Siviglia e la Roma, che si giocherà alla Puskas Arena di Budapest in Ungheria mercoledì 31 maggio alle 21, sarà invece l'inglese Anthony Taylor. Infine, a dirigere la finale di Conference League 2023 tra Fiorentina e West Ham, che si giocherà all'Eden Arena di Praga, in Repubblica Ceca mercoledì 7 giugno alle 21, sarà lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

