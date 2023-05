Champions League, Milan e Inter si giocano anche più di 20 mln

(Adnkronos) –

Milan e Inter scenderanno in campo stasera per la semifinale di Champions League. Un partita attesissima, un derby che porterà una delle due squadre milanesi al traguardo della finale di Istanbul. In 180 minuti, più eventuali supplementari, le squadre di Stefano Pioli e Simone Inzaghi si giocano più di una stagione e un primato cittadino da rivendicare a lungo. Se sul piano sportivo l'importanza del doppio confronto vale un pezzo di storia del calcio, sul piano economico sono in palio più di 20 mln di euro, considerando solo i premi previsti dalla Uefa: la qualificazione alla finale vale 15,5 milioni di euro e la vittoria finale ne aggiungerebbe altri 4,5. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata