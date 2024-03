Champions League, sorteggio quarti di finale: Real Madrid-Manchester City

(Adnkronos) – Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League ha definito oggi gli abbinamenti per la nuova fase della competizione. Spicca la sfida tra Real Madrid e Manchester City, detentore del titolo. Le squadre allenate da Carlos Ancelotti e Pep Guardiola tornano ad affrontarsi dopo la semifinale dello scorso anno e quella dell'edizione 2021-2022. Un anno fa, il City demolì il Real al ritorno per 4-0 dopo il pareggio per 1-1 all'andata a Madrid. In finale, come è noto, il Manchester City ha sconfitto poi per 1-0 l'Inter, delusione negli ottavi di finale di questa edizione: i nerazzurri sono stati eliminati dall'Atletico Madrid. I quarti di finale di Champions League si giocheranno il 9 e il 10 aprile (le gare di andata) e il 16 e il 17 aprile (gare di ritorno). Arsenal-Bayern Monaco Atletico Madrid-Borussia Dortmund Real Madrid-Manchester City Psg-Barcellona. Il sorteggio ha definito anche il tabellone per le semifinali. La vincente di Atletico Madrid-Borussia Dortmund affronterà la vincente di Psg-Barcellona. Nell'altra semifinale, incroci tra le vincenti di Arsenal-Bayern Monaco e Real Madrid-Manchester City. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

