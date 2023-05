Champions, Real Madrid-City 1-1: gol di Vinicius e De Bruyne

(Adnkronos) – Si chiude sull’1-1 la sfida di andata al Bernabeu tra Real Madrid e Manchester City valida per l’andata della prima semifinale di Champions League. Vince l’equilibrio nella sfida tra Carlo Ancelotti e Pep Guardiola con le merengues che trovano il vantaggio al 36’ del primo tempo: Camavinga porta palla e scarica sul brasiliano Vinicius che da posizione centrale lascia partire un destro potentissimo che si infila sotto l’incrocio. Nella prima frazione quattro le conclusioni nello specchio del City, due per Haaland, che però è stato ben limitato da Rudiger e Alaba. Il City spinge nella ripresa e dopo un miracolo di Courtois al 52’ su De Bruyne, il belga trova il pari al 67’. Gundogan in area trova lo scarico per il De Bruyne che fa partire un destro potente dal limite, con la palla a fil di palo che si infila dove Courtois non può arrivare. Nel finale entrambe cercano il gol vincente ma è tutto rimandato alla gara di ritorno per decidere la finalista che affronterà Milan o Inter che si sfideranno domani a San Siro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

