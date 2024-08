“Che onore conoscerlo, lo ringrazierò sempre”: Giorgio Armani, il saluto è da brividi | Toccante omaggio di un grande della musica

Lo ammira e le sue parole lo rivelano: il big della musica adora Giorgio Armani

Che la moda italiana sia apprezzata in tutto il mondo è una verità inconfutabile. Questo è avvenuto negli anni anche grazie ad alcuni personaggi del tutto visionari che, grazie alle loro capacità, hanno portato la qualità della moda locale a un livello sempre più alto ed hanno diffuso in tutto il mondo l’amore per il bello, tutto italiano.

Tra di loro non si può non citare Luisa Spagnoli, imprenditrice italiana che, oltre all’azienda tessile omonima, ha ideato anche la pasticceria antesignana della fabbrica di cioccolatini Perugina. Altro grande protagonista della moda italiana è Giorgio Armani, stilista e imprenditore italiano che ha da poco spento 90 candeline.

Proprio a proposito di Giorgio Armani, di recente un noto volto della musica italiana, apprezzato da decenni e da generazioni intere, si è espresso con stima e affetto nei confronti del noto stilista piacentino. Ecco di chi si tratta e cosa ha detto di lui.

Giorgio Armani amato da tutti: la storia

Sono milioni, nel mondo, gli estimatori di Giorgio Armani. Il noto stilista, infatti, viene apprezzato non solo per la sua azienda e per il suo stile, riconoscibile tra migliaia, ma anche per la sua indiscutibile eleganza, che trascende il tempo e lo spazio e che, anche se oggi è uno degli uomini più ricchi al mondo, gli dona un’educazione senza tempo ed un modo di fare che non si può non apprezzare. Dopo gli studi al Liceo Scientifico, al termine del servizio di leva inizia a lavorare alla Rinascente come commesso e, nel 1965, viene assunto da Nino Cerruti per ridisegnare la moda del marchio Hitman.

Da lì a poco, quello di Giorgio Armani diventa un nome sempre più famoso nell’ambito della moda e la sua prima collezione arriva nel 1975, anno in cui fonda l’azienda omonima.

Anche lui ama Giorgio Armani

Nelle ultime ore, a rivelare tutta la sua stima per Giorgio Armani è stato anche Gianni Morandi, grande nome della musica italiana. Sul proprio profilo Instagram, infatti, ha pubblicato una fotografia che li ritrae insieme e, in occasione dei 90 anni del grande stilista, ha rinnovato la sua stima e il suo apprezzamento.

Nei commenti, non si contano i follower di Gianni Morandi che condividono le sue parole e che sottolineano ancora un volta l’affetto che provano per Giorgio Armani.