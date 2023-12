Che tempo che fa, Fazio: “Mahmood non viene” – Video

(Adnkronos) – "Che fine ha fatto Mahmood?". Fabio Fazio e Luciana Littizzetto aspettavano Mahmood a Che tempo che fa, in onda sul Nove. Il cantante oggi è stato annunciato tra i Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2024. Questo, spiega Fazio, impedisce a Mahmood di partecipare al programma sul Nove. "La casa discografica ci ha comunicato che, visto che va a Sanremo, non sarebbe venuto. Noi abbiamo sempre avuto il vincitore di Sanremo, ma dopo il Festival possono andare solo nei programmi Rai per 2 giorni. C'era tutto il pubblico che aspettava Mahmood, mi dispiace". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

