Che Tempo Che Fa, oggi Antonio Guterres tra gli ospiti di Fazio

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento oggi, domenica 10 marzo, con 'Che Tempo Che Fa'. Nel salotto di Fabio Fazio in esclusiva siederà il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, ospite speciale del programma sul Nove e in streaming su discovery+. Tra gli altri ospiti Diego Abatantuono e Giorgio Panariello, tra i protagonisti della nuova stagione di "Lol – Chi ride è fuori"; Mahmood, sesto classificato al 74° Festival di Sanremo con "Tuta Gold", già disco di Platino e che ha raggiunto le vette dell'airplay radiofonico e oltre 60 milioni di stream globali; il produttore e musicista Guido De Angelis, fondatore insieme al fratello Maurizio del duo musicale Oliver Onions, che ha firmato, in oltre 60 anni di carriera, le colonne sonore di serie cult come "Sandokan", "Continuavano a chiamarlo Trinità", "Altrimenti ci arrabbiamo", "Zorro", "Il corsaro nero" e molti altri. E ancora: Don Davide Banzato, autore del libro "I miei viaggi del cuore. Con san Francesco, sant'Antonio e san Pio da Pietrelcina"; Roberto Burioni, Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele; Lisa Licitra, Direttore scientifico del Centro nazionale di Adroterapia oncologica (Cnao); Massimo Giannini; Michele Serra. Chiude la serata l'immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – Il Tavolo' con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: la pilota di rally Rebecca Busi, unica pilota donna italiana ad aver disputato quest'anno il leggendario rally Dakar; Max Giusti, conduttore della nuova stagione di "Boss in incognito"; Il Tre, in gara al 74° Festival di Sanremo con "Fragili"; l'agente immobiliare e volto tv Gianluca Torre, tra i protagonisti di "Casa a prima vista" su Real Time; Cristiano Malgioglio; Simona Ventura. Torna al tavolo anche Guido De Angelis.

