Chef Daniele Lippi sbarca a Tivoli “Al Madrigale”, la nuova cucina rurale

Dopo Li Somari – Trattoria Fori Porta nell’autunno del 2022 e La Mangiatoia nell’estate del 2023, entrambi con lo chef Adriano Baldassarre, l’imprenditore tiburtino Andrea La Caita punta ancora più in alto con la nuova apertura del gennaio scorso, Al Madrigale. Il ristorante sorge in quella che fu, originariamente, la casa de Li Somari nel frattempo trasferitisi nella vicina piazza che affaccia sull’orrido dell’affascinante Villa Gregoriana. Arte, storia e artigianato interpretano un ruolo fondamentale: arredi in legno, marmo e ferro lavorato dall’artista Yatran Stenico convivono con le cementine antiche dei pavimenti e i termosifoni in ghisa recuperati dalla recente ristrutturazione dell’ospedale di Tivoli.

Arte e gusto “Al Madrigale” di Tivoli

Ad impreziosire ulteriormente gli ambienti le sculture mitologiche di Gianni Lopez e le opere di Marco di Priamo. Questo è il palcoscenico della Nuova Cucina Rurale de Al Madrigale, cucina firmata dallo chef bi-stellato Daniele Lippi, direttamente in connessione con il ristorante Acquolina di Roma (2 stelle Michelin), in coppia con il resident chef Gian Marco Bianchi. Al Madrigale è la sublimazione del progetto di valorizzazione del territorio, il punto più alto, dove per territorio non si intende esclusivamente Tivoli ma il substrato da cui nasce la città, come ci racconta Andrea La Caita. Questa zona dell’Italia è sempre stata connessa da due fattori: lo Stato Pontificio e i pastori in transumanza lungo i tratturi che collegavano i vari paesi dal Lazio fino al Tavoliere delle Puglie.

Gianmarco Bianchi e Daniele Lippi

Andrea, come possiamo definire Al Madrigale?

Al Madrigale è la Nuova Cucina Rurale. Cioè tutto ciò che non è urbano, quindi contadino, pastorale o del pescatore. La reinterpretazione di questa cucina, di questa storia, di queste culture, di questa società. Fondamentalmente si divide in due aspetti: la cucina contadina povera, statica e millenaria e quella del pastore che lungo il percorso dei tratturi trasportavano materie prime che scambiavano con altre materie lungo il cammino. Un esempio che mi piace fare è quello dell’orecchietta riccia di Amatrice che nasce dal viaggio di ritorno di un pastore, dalla Puglia ad Amatrice. Racconta alla moglie questa orecchietta e lei tenta di rifarla ma senza conoscerla.

Anche Al Madrigale, possiamo dire che è un viaggio che si divide in tre momenti. Il primo si svolge all’entrata dove una volta c’era la stalla dei somari, la parte più bassa e meno luminosa (Inferno) dove facciamo l’aperitivo, poi si sale attraverso una scala a chiocciola e si arriva davanti la cucina a vista dove ci attende lo chef per un benvenuto (Purgatorio) allo chef’s table ed infine si entra nella sala principale, cinquecentesca, bellissima, dove gli ospiti consumeranno la cena (Paradiso).

L’idea di un ambiente sostenibile

Tutto il locale è basato sul recupero e l’utilizzo di materiali locali. In cucina abbiamo lo chef Gian Marco Bianchi con la “regia” di Daniele Lippi che ci propongono due menù degustazione: Miseramente, l’esaltazione della cucina povera contadina; mentre l’altro si chiama Migrazione, le materie prime del pastore, i suoi viaggi e le connessioni con i luoghi che incontra lungo la transumanza.

Pasta mischiata, patata arrosto, provola affumicata e uova di trota

Sembra evidente la volontà dell’imprenditore tiburtino di riportare nella sua città la stella Michelin già conquistata nel 2008 con il ristorante Vesta, che dovette però chiudere ben presto per problemi strutturali, e far diventare Tivoli un polo gastronomico attrattivo internazionale. Ne è la prova la scelta di portare a Tivoli uno chef blasonato come Daniele Lippi, con il quale abbiamo avuto modo di scambiare due chiacchiere.

Daniele, nel tuo percorso professionale dove collochi questa nuova avventura?

Questa avventura scoperchia il vaso di Pandora. Per me è stato come riscoprire la mia cucina, la cucina di Daniele; avendo sempre a che fare con una cucina di un Hotel Internazionale e quindi con turisti, proporre sempre una cucina che potesse appagare tutto il resto del mondo, entrare nei canoni Michelin, entrare nei canoni di Hotellerie di lusso non dico che mi ha tarpato le ali, ma non sono riuscito a far uscire il mio animo più selvaggio, cosa che stiamo facendo qui Al Madrigale cercando di riscoprire i passi lenti della terra, muoverci in una cucina più territoriale, rurale e selvaggia. Una cucina che ad Acquolina non apprezzerebbero e non capirebbero.

Siamo in una bella location, stiamo creando una identità ben precisa che è una cosa fondamentale nella ristorazione attuale. Oggi emergere è molto più difficile che in passato ed avere un’identità riconoscibile è fondamentale, vedere un piatto e riconoscere chi lo ha fatto è un grande traguardo.

Per concludere, proprio con entrambi, abbiamo parlato di Michelin…

Topinanmbur alla giudia

Arrivare sulle stelle

La stella Michelin è un obiettivo?

Daniele: Sicuramente è un obiettivo fondamentale perché per noi è motivo per spingerci verso nuovi traguardi, identificarsi verso un tipo di ristorazione che a Tivoli manca. Però non è la sola cosa a cui dobbiamo pensare, innanzitutto c’è un’azienda che deve essere sana, che i clienti trovino una cucina riconoscibile e che li soddisfi.

Andrea: E’ un obiettivo per tutti quelli che fanno una ristorazione attenta ed investimenti importanti. Logicamente ci sono degli standard di partenza come la location, gli chef, le porcellane, la cantina per poter puntare a qualcosa di importante, poi starà a noi lavorare bene.

Non ci resta che andare a provarlo.

© Riproduzione riservata