Chelsea e Barcellona tentano Psg e Mbappé: news calciomercato

(Adnkronos) – Il Chelsea e il Barcellona sognano Kylian Mbappé. Secondo le ultime notizie di calciomercato, i due club stanno cercando di arrivare alla fumata bianca per convincere il Psg e, soprattutto, per ottenere il sì del calciatore. Secondo fonti vicine al Psg, il coproprietario dei Blues Todd Boehly è sceso in campo per provare a far decollare la trattativa. Il 24enne Mbappé è legato al Psg da un contratto valido fino al 2024: l'attaccante potrebbe liberarsi a parametro zero tra un anno e nel suo futuro, secondo news e rumors, ci sarebbe il Real Madrid. C'è però chi spera di convincere Mbappé a cambiare maglia già quest'anno: il Psg pare disposto a cedere la stella, anche per liberarsi di un ingaggio pesantissimo. I campioni di Spagna del Barcellona si sono iscritti alla corsa, con l'intenzione di proporre un pacchetto con giocatori e conguaglio: al Psg, in particolare, sarebbe gradito Ousmane Dembélé. Il club francese è al corrente anche di un nuovo tentativo da parte del club saudita Al-Hilal di convincere Mbappé ad accettare una nuova offerta stellare. Secondo quanto riferito, il giocatore e il suo entourage hanno rifiutato persino di incontrare una delegazione dell'Al-Hilal a Parigi la scorsa settimana. I sauditi hanno avuto il permesso di parlare con Mbappé dopo aver presentato un'offerta record da 300 milioni per il cartellino del calciatore. Fonti vicine al club transalpino, però, sono convinte che abbia già concordato un accordo per firmare con il Real Madrid a parametro zero e assicurarsi un compenso di 160 milioni di euro. Si ritiene comunque che la lega saudita stia ancora spingendo al massimo per assicurarsi Mbappé come suo giocatore principale.

