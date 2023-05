Chi è don Di Tolve nominato vescovo ausiliare di Roma dal Papa

(Adnkronos) – Papa Francesco ha nominato Vescovo Ausiliare di Roma don Michele Di Tolve, del clero dell’Arcidiocesi di Milano, finora parroco di San Giovanni Battista e di Sant’Ambrogio ad Nemus in Rho, assegnandogli la Sede titolare di Orrea. Di Tolve sarà consacrato vescovo a Milano, in Duomo, sabato 2 settembre alle 10.30. Don Michele Di Tolve è nato il 19 maggio 1963 a Milano, nell’omonima provincia ed Arcidiocesi ed è stato ordinato presbitero il 10 giugno 1989. Ha ricoperto i seguenti incarichi: Vicario Parrocchiale dei Santi Martiri Gervaso e Protaso in Novate Milanese (1989-1996); Vicario Parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice in Cassina de’ Pecchi e Responsabile di Pastorale Giovanile di Sant’Agata V.M. in Sant’Agata Martesana di Cassina de’ Pecchi (1996-2007); Responsabile del Servizio per l’Insegnamento della Religione Cattolica e del Servizio per la Pastorale Scolastica (2007-2014); Delegato del Supremo Moderatore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano (2008-2014). Il 1° settembre 2014 è stato nominato Rettore del Seminario Arcivescovile di Milano e Rettore del Quadriennio teologico. Dal 3 settembre 2015 è Canonico Maggiore Onorario della Basilica Metropolitana. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

