Chi è La Signora Gilda? Il nostro incontro con Diego Brunetti

Chi indossa la vestaglia della Signora Gilda? L’altra sera, dopo aver concluso lo spettacolo che si è tenuto presso il club Super Dance di Valmontone (Roma), abbiamo incontrato Diego Brunetti, alias La Signora Gilda. Lo scontro generazionale, il dialetto verace delle donne di una volta, la spontaneità di una mamma alle prese con la quotidianità: un marito pantofolaio, una figlia che rientra tardi la sera, le nuove tecnologie, gli animali domestici. C’è un po’ tutto nei video e negli spettacolo di Diego Brunetti, il brillante attore di Rocca di Papa (Roma).

La Signora Gilda e Romina (Club Super Dance)

Chi è Diego Brunetti?

Un pazzo…no stò a giocà….Una persona semplice, senza grilli per la testa, che non si aspetta nulla e non programma niente.

Come e dove nasce La Signora Gilda?

L’ho raccontato durante lo spettacolo. E’ nata dentro casa per una presa in giro a mia madre. Dopo aver vissuto una decina di anni a Roma ero tornato ad abitare in provincia, a casa di mia nonna che si è ammalata. Avevo perso papà da poco tempo e mi chiedevano di far sorridere mia madre. Cercavo il modo e in casa ho trovato la vestaglia di Gilda e una parrucca. Così ho iniziato ad imitarla. Tutto avrei immaginato tranne che sarebbe andata in questo modo.

Prima della Signora Gilda chi era Diego Brunetti?

Ho iniziato dentro un call center prima di diventare Account Manager per Vodafone. Poi ho mollato l’impiego e ho acquistato un impianto audio per organizzare serate con il karaoke e feste di cerimonia. E durante la pandemia è spuntata La Signora Gilda.

Ti aspettavi il clamore e il successo?

Assolutamente no. A livello social dopo il secondo video però ho capito che stava succedendo qualcosa. Quando vedi che una cosa funziona credi possa esplodere in qualche modo. Ma il fatto di tirarla fuori dai social e farla diventare un vero e proprio lavoro nei locali e nelle piazze, assolutamente no, non ci pensavo.

Pensi possa durare a lungo?

Non lo so. Non mi pongo un periodo. Anche perché, se imiti le “sbroccate” di una mamma, i video sono sempre nuovi, però non mi pongo traguardi. Dico sempre a Daniele (il suo compagno, ndr), che mi da una mano in tutto sul progetto Gilda nelle serate, non so chi dei due è la mente e chi il braccio ma ci compensiamo, “stiamo su ‘sta giostra? Giramo, quanno è finito il giretto se semo divertiti e torniamo alla vita di sempre senza aspettative”.

Il video che ha avuto più successo e quello in cui ti sei divertito di più.

Ce ne sono tanti ma quello che ha avuto maggior successo è quello del caldo della scorsa estate, ma anche quello della dieta, ultimamente, nel quale mordevo l’uovo di Pasqua: sono i due che hanno riscosso più consenso e che mi hanno fatto divertire di più.

© Riproduzione riservata