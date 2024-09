‘Chi la vede resta senza parole’: è la cascata più affascinante del Lazio | Un luogo mistico a due passi da Roma

Se ami le location in cui la natura cattura lo sguardo, allora programma al più presto una vista a questa cascata vicino Roma.

Si tratta di uno dei più bei siti d’interesse naturalistico da vedere almeno una volta nella vita, sia se si è di passaggio sia se si ha la fortuna di vivere nel Lazio.

Questa è una delle cascate meno conosciute, e, proprio per tale ragione, è anche una delle più affascinanti, da non perdere assolutamente.

L’ipnotico scroscio delle sue acque che si muovono tra le foglie da solo vale già la gita: ecco qual è il corso d’acqua con il tuffo più bello di tutta la regione.

Roma, la cascata più bella della regione

Se ami i posti ricchi di fascino e ti piace osservare lo spettacolo della natura, non puoi non vedere almeno una volta nella vita una delle più suggestive cascate nei pressi di Roma. Si tratta di uno dei più bei posti da visitare in questa stagione autunnale, quando il colore delle foglie e la luce del sole che diventa dolce rendono più belle le passeggiati di qualsiasi visitatore. Non è necessario essere escursionisti esperti per godere della bellezza di questa cascata.

Chiunque si fermi a osservare per la prima volta la cascata resta letteralmente senza fiato, perché le sue acque cristalline compiono un tuffo di diversi metri, offrendo una sensazione di benessere, oltre che un’impagabile manifestazione di potenza. Scopriamo dove si trova la cascata più bella vicino Roma.

Un autentico tesoro nascosto nel Lazio

La cascata di cui stiamo parlando è la Cascata della Ferriera, a Bagnoregio, detta anche Cascata del Rio Chiaro. Qui tra la verdeggiante vegetazione, le acque limpide che sgorgano a valle di Castel Cellesi, compiono un movimento tra le rocce di indescrivibile bellezza. Il fascino magnetico della cascata della Ferriera è il motivo per il quale i turisti più esperti fanno visita a questo sito naturalistico durante tutto l’anno.

Le stagioni in cui di certo una passeggiata alla cascata della Ferriera diventa un momento di piacevole relax sono senza dubbio la primavera, l’estate e anche le belle giornate di inizio autunno. Attorno alla cascata della Ferriera infatti, ci sono delle aree in cui è possibile fare picnic ed escursioni all’aria aperta. per arrivare alla cascata si percorre un facile sentiero, circondati dalla natura incontaminata. La Cascata della Ferriera si trova in provincia di Viterbo ed è raggiungibile in un‘ora e 50 d’auto da Roma.