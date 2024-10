Chiara Ferragni, altro che nuova fiamma: tutta la verità sulla ‘coppia aperta’ | Non ci sono più segreti

La vita privata di Chiara Ferragni continua ad essere oggetto di polemiche e discussioni. Adesso spunta un clamoroso retroscena

Le luci dei riflettori su di lei sono sempre accese, qualunque iniziativa prenda o qualsiasi indiscrezione sulla sua vita privata emerga. Chiara Ferragni resta una figura di assoluto riferimento dello showbiz e del mondo di tutta l’informazione ‘rosa’.

Né la tormentata e discussa vicenda del cosiddetto ‘pandoro gate’, né tantomeno la rottura definitiva con l’ormai ex marito Fedez hanno incrinato o scalfito la sua enorme popolarità. Tra l’altro nelle ultime settimane la bionda imprenditrice e influencer cremonese pare aver riacquisito la giusta dose di serenità.

A questo può aver contribuito la relazione o presunta tale con il top manager Silvio Campara conosciuto la scorsa estate in vacanza a Forte dei Marmi. Era stato l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia a svelare la neonata liaison tra i due, ora è lo stesso giornalista ad annunciare la fine della relazione.

Da parte dei diretti interessati non v’è mai stata alcuna conferma. Anzi, sia la Ferragni che Campara hanno sempre tenuto un profilo che più basso non si può. Sta di fatto che in questo momento i due imprenditori avrebbero deciso di chiudere il loro rapporto.

Chiara Ferragni, altro che ‘coppia aperta’: le parole inequivocabili

Rapporto che con Fedez non è più recuperabile. Ormai i due ex coniugi, preso atto dell’impossibilità di tornare insieme, hanno affidato ai rispettivi legali la trattiva per trovare un accordo extra giudiziale nel tentativo di evitare la causa davanti al giudice di un tribunale.

Chiara Ferragni però, intercettata dall’inviato di ‘Striscia la notizia‘ Valerio Staffelli, ha voluto smentire con decisione la natura ‘aperta’ del suo matrimonio con Fedez. L’insinuazione in tal senso era arrivata dall’influencer Taylor Mega che ha avuto un flirt rimasto a lungo segreto con il rapper milanese.

Chiara Ferragni smentisce Taylor Mega: “Da parte mia mai!”

“Non sono mai stata in una coppia aperta – ha precisato con una certa fermezza Chiara Ferragni -. Cioè, se ‘coppia aperta’ significa che uno tradisce e l’altro no, allora non sapevo di esserlo: da parte mia coppia aperta mai!“, ha ribadito l’imprenditrice cremonese al microfono di Staffelli.

Tra l’altro in questo momento la Ferragni sarebbe single, stando a quanto pubblicato da Gabriele Parpiglia. Al contrario di Fedez che pare aver trovato un grande amore nella ventisettenne Vittoria, esperta di moda conosciuta di recente.