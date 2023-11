Chiara Ferragni come Sharon Stone in ‘Basic Instinct’, scoppia polemica social

(Adnkronos) –

Chiara Ferragni si traveste da Sharon Stone nella notte di Halloween. L'influencer, con indosso un tubino bianco cortissimo e aderente, capelli biondi raccolti, un paio di décolleté bianche e una sigaretta accesa in mano ha voluto pubblicare per i suoi 29,7 milioni follower un video su Instagram che la ritrae mentre imita la scena epica del film 'Basic Instinct', dove la Stone, durante l'interrogatorio, accavalla le gambe facendo notare a tutti i presenti l'assenza di biancheria intima. "Dovevo ricreare questo momento iconico", ha commentato l'influencer digitale sotto al video ma la performance non è stata apprezzata da tutto il popolo social: ''Non ha neanche un'unghia di Sharon Stone'', commenta un utente, ''Ora ha fatto vedere tutto'', scrive un altro utente. Qualcuno le consiglia persino di aprirsi una pagina su Only Fans. Ma il video diventato virale ha fatto il giro del web ed è stato apprezzato da milioni di follower della nota imprenditrice: "Pazzesca'', ''meravigliosa'', ''sei meglio di Sharon Stone'', commentano sotto al video alcuni fan dell'influencer. Insomma obiettivo raggiunto per la Ferragni che nel bene e nel male torna comunque a far parlare di se'. (di Alisa Toaff)

