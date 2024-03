Chiara Ferragni e Fedez insieme alla festa di Leone ma foto separate

(Adnkronos) – Chiara Ferragni e Fedez festeggiano il sesto compleanno del figlio Leone ma fanno foto separate con i figli. Nonostante la crisi di coppia, dunque, i due si sono riuniti per la festa di compleanno del loro primogenito, come si evince dalle foto postate su Instagram. La festa di compleanno di Leone è stata organizzata con cura e a tema Sonic. Su Instagram l'influencer ha condiviso alcune stories che mostrano la tavola allestita a tema con patatine e bevande, un breve video con in sottofondo diverse voci e una foto di lei con i due bambini e la scritta: "Auguri amore mio". La conferma della presenza di Fedez alla festa arriva dallo stesso rapper che pubblica una foto, corredata da un cuore, mentre abbraccia i due figli con lo stesso sfondo di Sonic. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata