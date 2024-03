Chiara Ferragni si commuove per i 6 anni di Leo. E manda un messaggio ai fan

(Adnkronos) – Oggi Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, compie oggi 6 anni ed il primo compleanno dopo la separazione della coppia. Attraverso le stories di Instagram, la Ferragni ha condiviso una foto dove tiene la mano del figlio e la scritta: "Dormire accanto a te mentre compi sei anni mi riporta al momento più magico della mia vita: quando mi hai reso mamma. Ti amo con tutto il cuore, vita mia". L'influencer, visibilmente commossa, prosegue con altre storie e parla direttamente alla propria fanbase per ringraziarli degli auguri a Leo e aggiunge: "Non ci posso ancora credere che abbia 6 anni, che sei anni fa lo stavo stringendo a me per la prima volta. E' tutto assurdo. Oggi facciamo la festina e sabato sarà quello della Vitto e faremo la festina anche per lei. Volevo ringraziarvi e mandarmi un saluto anche se in questi giorni magari ci sono un po' meno ma piano piano tornerò". L'influencer, dunque, rivolge un sentito ringraziamento ai suoi follower che la sostengono anche in questo periodo difficile: "Grazie per farmi compagnia in tutti questi messaggi, grazie per essere stati nella mia vita e aver visto tantissimi dei momenti più importanti dei miei ultimi anni e grazie per farmi compagnia ancora adesso, anche in questo momento dove tutto è diverso, tutto è un po' strano e tutto un po' fa male. Vi leggo e tanti messaggi, soprattutto quelli che vengono dal cuore, non passano inosservati e mi aiutano tantissimo". L'influencer, dunque, rivolge un sentito ringraziamento ai suoi follower che la sostengono anche in questo periodo difficile: "Grazie per farmi compagnia in tutti questi messaggi, grazie per essere stati nella mia vita e aver visto tantissimi dei momenti più importanti dei miei ultimi anni e grazie per farmi compagnia ancora adesso, anche in questo momento dove tutto è diverso, tutto è un po' strano e tutto un po' fa male. Vi leggo e tanti messaggi, soprattutto quelli che vengono dal cuore, non passano inosservati e mi aiutano tantissimo". Gli auguri arrivano anche da papà Fedez, decisamente sottotono. Il rapper, infatti, pubblica una foto che lo ritrae in compagnia del premio Nobel per la pace Muhammad Yunus e scrive: "Onorato di aver conosciuto l'ideatore del microcredito moderno anche conosciuto come il banchiere dei poveri. Il modo migliore per festeggiare la festa del papà è confrontarsi su come garantire un futuro radioso ai nostri figli. Sono nate delle belle idee che spero possano prendere vita il più presto possibile. Buona festa a tutti i papà e auguri al mio piccolo grande Leone". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata