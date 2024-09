Chiara Ferragni si ‘prende’ la Rai: colpo grosso dell’influencer per eccellenza | Adesso è tutto nelle sue mani

Il ritorno in grande stile di Chiara Ferragni. La celebre influencer si riprende la scena dopo una lunga assenza dal mondo dello spettacolo

Il cosiddetto ‘scandalo dei panettoni’ sembra ormai dimenticato. A distanza di otto mesi dalla vicenda che in qualche modo ha segnato un pesante ridimensionamento del suo piccolo impero mediatico, Chiara Ferragni torna a fare la voce grossa.

L’influencer e imprenditrice cremonese ha iniziato a riannodare i fili di un sistema che fino a qualche mese fa sembrava definitivamente crollato. Pian piano, con certosina pazienza, Chiara Ferragni si sta riappropriando di una popolarità che pareva definitivamente compromessa.

Le voci che da qualche giorno si rincorrono con insistenza non fanno altro che confermare un ritorno sulla scena mediatico/imprenditoriale dell’ex compagna di Fedez, il cui nome viene abbinato con sempre maggiore frequenza a quello della RAI.

Che i progetti espansionistici della Ferragni prevedano l’acquisizione da parte sua dell’emittente pubblica non ha, ovviamente, alcuna aderenza con la realtà. Viceversa si sta immaginando e ipotizzando da più parti una presenza significativa in un grande evento televisivo, magari il sabato sera e magari su Rai Uno.

Chiara Ferragni, il suo approdo in RAI è davvero a un passo: soluzione a sorpresa

Le indiscrezioni, qualche mese fa appena accennate, cominciano a prendere sempre più corpo: a quanto pare sta per risolversi il mistero del tredicesimo e ultimo concorrente di “Ballando con le Stelle” di cui Milly Carlucci non ha ancora fatto il nome.

L’autrice e conduttrice abruzzese ha annunciato infatti dodici aspiranti ballerini che prenderanno parte alla nuova edizione del popolarissimo dancing show in onda a partire dalla fine di settembre su Rai Uno il sabato sera.

Chiara Ferragni, ormai non ci sono più dubbi: la decisione è presa

Alla fine il famigerato e ancora sconosciuto tredicesimo concorrente di Ballando potrebbe essere proprio lei, Chiara Ferragni. La stessa Milly Carlucci nel recente passato aveva affermato che non le sarebbe affatto dispiaciuto avere nel suo show l’influencer più famosa d’Italia.

Ed è per questo che con il passare dei giorni l’ipotesi Ferragni diventa sempre più concreta. Chissà come prenderebbe un’eventualità del genere quella che sui social è considerata la sua più acerrima nemica, la giornalista Selvaggia Lucarelli, che per l’ennesimo anno farà parte del tavolo della giuria. Quello sì che sarebbe un confronto/scontro quasi epocale.