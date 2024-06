Chiave di casa, ecco l’errore che fanno tutti | Di notte non metterla mai qui: i ladri entrano e ti svuotano casa

Se metti le chiavi qui, rischi che ti entrino i ladri in casa: ecco cosa non devi fare.

Uno degli incubi più temuti da chiunque è quello dei ladri in casa. Sebbene sia sempre e comunque sconvolgente, il caso peggiore è probabilmente quello in cui, rientrando dopo lavoro o svegliandosi improvvisamente nel cuore della notte, li si vede mentre affondano le mani nei propri beni personali.

In quei momenti, l’adrenalina sia di chi subisce il furto sia di chi lo effettua è così alta che può succedere di tutto. Può accadere infatti che un urlo improvviso del padrone di casa metta in fuga il malvivente, così come può succedere che il ladro, a sua volta spaventato dalla reazione, colpisca il proprietario con qualcosa per farlo zittire.

Per far sì che non ci si trovi mai in una di queste situazioni, è importante attuare tutta una serie di accorgimenti. Uno di questi riguarda la chiave d’ingresso in casa: non dovete mai metterla così.

Chiave di casa, non lasciarla nel buco della serratura

Uno dei primi strumenti utili contro l’incursione di ladri in casa propria è quello dell’installazione di un buon antifurto. Questo, infatti, consente ai proprietari di monitorare in qualsiasi momento la situazione dell’appartamento e, dall’altro lato, quando suona la sirena mette in agitazione i ladri e, in alcuni casi, avvisa anche i proprietari e le autorità di riferimento. Utili anche le telecamere, che monitorano porte e finestre e registrano anche ciò che accade mentre si è lontani.

Molte persone, convinte che tutto ciò non sia così necessario, decidono di tenere lontani i ladri semplicemente andando a dormire con le chiavi nella serratura, dall’interno. Questo, sebbene faccia pensare che impedisca ai ladri di inserire lo strumento che spesso usano per aprire la porta, di fatto non è per niente un sistema sicuro. Ecco perché.

L’allarme di un esperto di sicurezza

A parlare della scarsa funzionalità dello stratagemma nel buco della serratura è Samuel Prieto, esperto dell’Istituto Superiore di Pubblica Sicurezza. Oggi come oggi, diversi criminali usano la chiave nel buco della porta come mezzo per entrare, mediante l’allineamento dei perni e dei controperni: chi conosce questo sistema, quindi, sfrutta proprio la debolezza del proprietario.

Altri, invece, con un metodo denominato “pesca” posizionano uno strumento tra lo stipite e la porta e afferrano la chiave, quindi la recuperano e poi la usano per entrare nell’appartamento.