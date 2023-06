Chiuso per 30 minuti in auto, salvato bimbo di 3 anni a Vibonati

(Adnkronos) – Rimasto chiuso accidentalmente nell'auto della mamma per 30 minuti, un bimbo di 3 anni è stato salvato a Vibonati, in provincia di Salerno, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sapri. La madre del piccolo – impossibilitata a intervenire e a chiamare i soccorsi per aver lasciato accidentalmente le chiavi e il cellulare nell’abitacolo – in preda al panico ha chiesto l’aiuto dei militari, in quel momento impegnati in un servizio di pattuglia, per liberare il figlio rimasto prigioniero nella vettura a causa dell’attivazione automatica della chiusura centralizzata. I Carabinieri hanno infranto il vetro del finestrino ed estratto il bimbo, che all'esito di una visita medica, è risultato fortunatamente in buone condizioni di salute. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata