Choc sull’A1: automobilista contromano tra Frosinone e Ceprano, tragedia sfiorata

Un uomo anziano si è ritrovato, nei giorni scorsi, a percorrere contromano l'autostrada del Sole (A1), sulla corsia sud tra i caselli di Frosinone e Ceprano. È stato solo grazie all'intervento tempestivo della Polizia Stradale se la situazione non è degenerata in tragedia. Ecco come sono andate le cose, ricostruite con rigore giornalistico e fonti ufficiali aggiornate.

Cosa è successo sull’A1 contromano tra Frosinone e Ceprano

L’episodio si è verificato nel tratto tra Frosinone e Ceprano , in carreggiata sud dell’autostrada A1, una delle direttrici più trafficate del Paese.

, in carreggiata sud dell’autostrada A1, una delle direttrici più trafficate del Paese. Un uomo, 78 anni , ha imboccato l’autostrada dal casello di Ceprano, ma ha preso la direzione sbagliata: si è ritrovato a procedere in senso contrario.

, ha imboccato l’autostrada dal casello di Ceprano, ma ha preso la direzione sbagliata: si è ritrovato a procedere in senso contrario. Immediata la segnalazione agli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Frosinone, che hanno attuato tutte le procedure di sicurezza per evitare danni agli altri utenti della strada.

Intervento della Polizia Stradale

Una volta ricevuta la segnalazione, la Polizia ha attivato misure preventive: segnalazioni, coordinamento del traffico, possibili deviazioni, fino all’individuazione del veicolo contromano.

Quando il mezzo è stato avvistato, gli agenti lo hanno fermato in sicurezza, evitando un impatto o conseguenze peggiori per altri automobilisti.

Le conseguenze per il conducente

L’uomo ha dichiarato agli agenti di essersi confuso , cercando la strada di casa. Nessuna motivazione maliziosa, secondo quanto raccontato, ma un errore potenzialmente gravissimo.

, cercando la strada di casa. Nessuna motivazione maliziosa, secondo quanto raccontato, ma un errore potenzialmente gravissimo. È stato sanzionato con revoca immediata della patente di guida .

. Il veicolo è stato posto sotto fermo amministrativo .

. Il tratto Frosinone-Ceprano è molto trafficato, usato sia dai pendolari sia dai mezzi pesanti, soprattutto in direzione sud. Un errore lì può avere conseguenze catastrofiche, anche su lunghe distanze.

Il comportamento del conducente, benché “solo” frutto di un errore, fa pensare a problemi di orientamento, segnaletica poco chiara, stress o stanchezza; è importante che le autorità verifichino se le condizioni del casello, della segnaletica e delle aree limitrofe favoriscano questo tipo di incidenti.

Riflessioni e misure da valutare

Potenziare la segnaletica nei pressi dei caselli, con indicazioni chiare che evitino l’accesso contromano: è spesso nei primi metri dopo il casello che l’errore si compie.

Maggiore presenza di dispositivi elettronici (telecamere, sensori) che riconoscano la circolazione in senso vietato e allertino immediatamente forze dell’ordine e guidatori.

Campagne di sensibilizzazione per gli automobilisti più anziani: ricordando loro di verificare mappe aggiornate, indicazioni prima di entrare in autostrada, se non si conosce con certezza quale uscita usare.

Procedure più rapide di intervento da parte della Polizia Stradale: più pattuglie nei tratti critici, coordinamento con Autostrade per l’Italia per gestione del traffico e della sicurezza.