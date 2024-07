Ci amiamo ancora, è il momento di tornare insieme | Elisabetta Gregoraci, dopo tanto tempo è successo davvero: fiumi di congratulazioni

È arrivato il momento di tornare insieme. Elisabetta Gregoraci riceve tantissime congratulazioni. Ecco per quale motivo…

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati una coppia iconica e anche molto chiacchierata negli anni. La loro storia d’amore infatti è stata al centro dell’attenzione mediatica probabilmente a causa della grande differenza d’età esistente tra i due.

La loro conoscenza risale addirittura al 2006, quando l’imprenditore ha sfoderato tutto il suo fascino per conquistare la ragazza. Infine, si sono messi insieme e poi sposati nel 2008 in una cerimonia molto lussuosa a Roma.

Anche il matrimonio è stato seguito tanto dai media. Elisabetta Gregoraci e Briatore hanno formato una storia molto solida, andata avanti per tanto tempo.

Alla fine è nato anche il loro figlio, ora adolescente, Nathan Falco Briatore nel 2010. I due erano al settimo cielo.

La fine della storia d’amore tra Gregoraci e Briatore

Nonostante il grande amore, come tutte le relazioni, anche la loro è stata caratterizzata da alti e bassi. I momenti di difficoltà ci sono in tutte le storie. Tuttavia, nel 2027 i due annunciano ufficialmente la loro separazione.

Eppure, sebbene la difficoltà, i due hanno provato a mantenere rapporti amichevoli per amore di loro figlio. Infatti, anche oggi il loro rapporto si mantiene sereno e le attestazioni di stima non sono mancate nel corso degli anni. Questo testimonia anche la grande maturità della loro relazione che è riuscita a resistere nonostante tutto.

Elisabetta Gregoraci al settimo cielo

Elisabetta Gregoraci ha deciso di tornare insieme a un vecchio amore, la Rai. Infatti, le è stato offerto un contratto proprio nella rete pubblica e dunque lascerà Mediaset e per la prima volta condurrà un programma tutta da sola. Il suo nuovo programma, in onda in seconda serata su Rai 2, si chiama Questione di stile e il tema principale saranno appunto temi che spaziano dalla moda al costume. Inoltre, ci sarà una grande attenzione al mondo dei social network.

Elisabetta Gregoraci è veramente molto amata dal pubblico televisivo che l’ha riaccolta a braccia aperte dopo la partecipazione al Grande Fratello. Ha poi lavorato come conduttrice per diversi programmi, come Made in sud e Battiti Live. Tuttavia, questa trasmissione rappresenta per lei un grande avanzamento di carriera, in quanto avrà la possibilità di lavorare da sola e costruire personalmente il suo format. La data di inizio del programma non è stata ancora resa nota ma probabilmente verrà annunciata prossimamente.