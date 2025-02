Ci dispiace ma la Basilica di San Pietro perde la corona | La Chiesa più GRANDE si trova altrove: che smacco per la Capitale

Lo sapevi che esiste una chiesa più grande della Basilica di San Pietro? Si trova proprio qui e lascia tutti a bocca aperta!

La bellezza e la maestosità della Basilica di San Pietro è nota a tutti, così come la sua arte e storia che da anni racchiude.

Ad oggi San Pietro continua ad essere il centro del mondo cristiano e in questo momento, l’anno del Giubileo, lo è più che mai.

In vista di tale evento, il Papa ha dato il via all’anno Santo proprio aprendo la porta Santa di San Pietro. Da qui sono iniziate una serie di iniziative speciali.

Da anni la Basilica di San Pietro è la meta di milioni e milioni di turisti di tutto il mondo che si recano nel cuore del Vaticano per visitarla e rimanere affascinati dalla sua splendente imponenza.

La Basilica di San Pietro non sarebbe la più grande, ecco perchè

Al contrario di quello che si potrebbe pensare, la Basilica di San Pietro pare non sia la più grande in assoluto. Secondo il Guinness dei Primati ci sarebbe una di dimensioni maggiori.

Quindi, alla luce di questo, San Pietro pare avere concorrenza. Su questo però occorre fare delle precisazioni e capire se effettivamente sia cosi. A questo punto non ci rimane che scoprire nel prossimo paragrafo, di quale chiesa si tratta, e tutte le relative informazioni.

C’è una basilica più grande di San Pietro: ecco qual è

Come riportato dalla rivista Focus, prendendo in considerazione la parte interna, la Basilca di San Pietro resta di gran lunga la più grande, dati i suoi 20.139 metri quadri di superficie coperta. Eppure, volendo includere anche la superficie esterna, la situazione cambia e di conseguenza il simbolo della cristianità, almeno in termini di grandezza fisica, viene sorpassata. Come segnalato dal Guinness dei Primati, infatti, la Basilica di Nostra Signora della Pace a Yamoussoukro, in Costa d’Avorio, sorge su un’area di 30mila metri quadrati, un’area ben maggiore rispetto a quella su cui sorge San Pietro. Per quanto riguarda l’area interna, invece, Nostra Signora della Pace, resta di molti più piccola fermandosi a 8mila metri quadrati.

Edificata tra il 1985 e il 1989 e consacrata da Papa Giovanni Paolo II nel 1990, Nostra Signora della Pace si ispira proprio al modello proprio San Pietro, a cui somiglia tantissimo già al primo colpo d’occhio. In questa particolare classifica, almeno per la grandezza totale, pare aver superato anche il suo modello. Tra le altre chiese, tra le più grandi troviamo anche la Basilica di Nostra Signora Aparecida di San Paolo in Brasile (12mila metri quadrati), la Cattedrale di Siviglia (11.520 metri quadrati), San Giovanni il Divino a New York (11.200 metri quadrati) e il Duomo di Milano (10.186 metri quadrati).