‘Ci hai lasciati troppo presto’: Mediaset, la malattia è stata fatale | Si è aggravata all’improvviso

La malattia non le ha lasciato scampo: non era pronta (ilquotidianodellazio.it / ansafoto)

Se n’è andata, nessuno scampo alla malattia: Mediaset è affranta

Ogni qualvolta se ne vada un personaggio del mondo dello spettacolo, a soffrire non sono solo i famigliari e gli amici della persona ma anche i colleghi e tutti i telespettatori. Chi svolge quel lavoro, infatti, in qualche modo entra nelle case degli italiani ogni giorno e permette al pubblico di affezionarsi anche molto.

Si pensi per esempio a Mike Bongiorno, oppure a Maurizio Costanzo e a Fabrizio Frizzi: ad ognuna di queste morti, il pubblico ha dimostrato una vicinanza e un dolore vero e palpabile alla famiglia e agli amici, anche tramite una massiccia partecipazione ai funerali e alla camera funebre.

Oggi parliamo di un’altra scomparsa, decisamente inattesa e profondamente dolorosa per tutti. Anche lei lavorava anche in Mediaset: le parole del suo medico fanno male.

L’addio a Shannen Doherty, le tristi parole del medico

Star di Beverly Hlls, Shannen Doherty se n’è andata prematuramente a soli 53 anni lo scorso 13 luglio. La sua morte è sopraggiunta al termine di una lunga lotta contro il cancro al seno, poi propagatosi alle ossa fino al raggiungimento del quarto stadio, che è quello di non ritorno. Nel momento della scomparsa, l’attrice era circondata dalla famiglia e dagli amici, pienamente consapevole di ciò che stava per vivere. A parlarne è stato Lawrence D. Piro, medico di fiducia dell’attrice, che ha parlato di un addio doloroso e profondo: a suo dire è stato tutto cupo e triste ma, al tempo stesso, bello e sereno poiché Shannen Doherty non era da sola.

La situazione dell’attrice di Beverly Hills era seria già da tempo ma, nell’ultimo periodo, si era complicata ulteriormente. A detta del suo medico, Shannen Doherty ha combattuto fino alla fine e ha sempre sperato di farcela, contagiando anche amici e parenti con il suo stesso entusiasmo.

La lunga battaglia

Shannen Doherty ha scoperto di avere un tumore al seno nel 2015 e, fin dal giorno della diagnosi, ha aggiornato quotidianamente i suoi fan, non narrando mai la malattia con parole retoriche e non cedendo mai all’autocommiserazione.

È stata lei stessa ad organizzare il suo funerale, specificando che avrebbe voluto vicino a sé solo le persone che davvero le hanno voluto bene: ha anche ammesso che sapeva che qualcuno di indesiderato si sarebbe presentato alla porta ed ha spiegato che quelle persone sarebbero state allontanate.