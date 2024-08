Ci porto la mia famiglia tutti i weekend | Vicino Roma il borgo più bello del Lazio: si mangia bene e si spende pochissimo

Qui farete un vero salto nel passato: il borgo più bello del Lazio

Sebbene per molti italiani le ferie estive siano già finite, per cui lo sguardo è rivolto a settembre con la ripresa di tutti gli impegni famigliari e personali, in realtà c’è chi deve ancora partire e si sta pregustando proprio in questi giorni l’attesa delle tanto meritate vacanze.

Sono molte le mete che si possono scegliere per le proprie ferie. C’è chi ama e va solo ed unicamente al mare, dove concedersi lunghi bagni nell’acqua cristallina o infinite camminate sul bagnasciuga. Altri, invece, vedono le ferie come il momento perfetto per fare delle lunghe scampagnate in montagna, tra vette altissime e piatti prelibati dei rifugi.

Oggi ci rivolgiamo a chi ama le città e i borghi antichi che, durante l’estate, donano bellezza, cultura e relax a tutti i loro visitatori. Ecco il borgo più bello del Lazio: si trova vicino a Roma, ve ne innamorerete.

Scopri Gaeta Medievale, un tripudio di bellezza

Oggi scopriamo Gaeta Medievale, incoronato nel 2022 come il Borgo più bello del Lazio. A partecipare al concorso sono stati ben 46 borghi e a trionfare è stato quello di Gaeta. La città ha superato il borgo di Trevignano Romano e di Torre Alfina di Acquapendente nelle fasi preliminari, quindi ha avuto accesso alla semifinale dove ha battuto Castelnuovo di port e infine in finale ha superato Fondi e Fossanova di Priverno. In totale, hanno votato Gaeta Medievale 5191 persone, che quindi hanno contribuito ad eleggerla il Borgo più bello del Lazio.

Come spiega anche il delegato alla promozione culturale e del territorio Gennaro Romanelli, Gaeta non è altro che un lembo di terra intriso di storia, di economia e di cultura e a coronare tutto ciò c’è anche l’eccellenza enogastronomica di cui gode, apprezzata da tutti i turisti.

Cosa vedere a Gaeta Medievale

Se si decide di visitare Gaeta Medievale, non si possono non visitare il Santuario della Santissima Annunziata e la Cattedrale dei Santi Erasmo e Marciano. Ciò che però vi suggeriamo di fare è di perdervi tra le viuzze della città, di lasciarvi trasportare dalla storia e dalla cultura che traspirano da queste mura antiche e di emozionarvi.

Non perdetevi, inoltre, un aperitivo o una cena in uno dei locali che offre questo piccolo Borgo: la cucina tradizionale, infatti, vi entrerà nel cuore!