Ci rivediamo al Grande Fratello: da Temptation Island alla casa più spiata d’Italia | È il personaggio più chiacchierato del momento

Nelle scorse ore è spuntato fuori il nome del più inaspettato dei prossimi concorrenti: ecco chi ci sarà al Grande Fratello di quest’anno.

È incredibile: dopo aver visto le sue dichiarazioni e i suoi video vista a Temptation Island, ora rivedremo questo stesso personaggio nella casa più spiata d’Italia.

Il volto diventato popolare per aver preso parte al programma condotto da Filippo Bisciglia molto probabilmente sarà nel cast di un altro contenuto di Canale 5, super seguito: il realty show più longevo della tv italiana.

Chissà come reagirà adesso la fidanzata che ha visto più volte il suo partner in compagnia della tentatrice nel villaggio dei fidanzati.

Grande Fratello, il volto di Temptation Island 2024 tra i possibili concorrenti

In questo momento i programmi del palinsesto di Canale 5, che hanno accompagnato i telespettatori durante tutta la stagione televisiva sono, per così dire, in stand by. Dopo la pausa estiva però ricominceranno le trasmissioni di punta di Mediaset e dunque anche quelle di Canale 5. Tra gli appuntamenti televisivi dal pubblico c’è senza dubbio il reality show più longevo della tv italiana. Stiamo parlando del Grande Fratello.

Anche quest’anno alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini e intanto si comincia a parlare già del cast e dei nuovi possibili concorrenti. A quanto pare tra i vip che faranno parte del gioco ce ne saranno alcuni che abbiamo visto in tv negli negli ultimi mesi e di questi un nome su tutti sta facendo particolarmente scalpore. Scopriamo di chi si tratta e quando entrerà nel loft di Cinecittà.

La tentatrice presto entrerà nella casa più spiata d’Italia

La notizia riguarda una delle tentatrici presenti nel villaggio dei fidanzati, o meglio della single che ha creato più subbuglio nei cuori e negli equilibri delle coppie, che si sono messe alla prova con il percorso di Temptation Island 2024. Si tratta della ragazza che, con la sua bellezza e la sua dolcezza, ha conquistato uno dei fidanzati. Lui le ha confidato gli aspetti della sua relazione che non lo rendevano felice e si è legato molto a lei. Il risultato di questa complicità è stato uno dei motivi della fine della relazione di coppia. Lui è Lino ed ha partecipato al programma come fidanzato di Alessia.

Lino e Alessia si sono lasciati proprio perché la ragazza ha visto da parte del fidanzato un interesse forte verso la tentatrice. Si tratta di Maika, la single di Roma, stando alle indiscrezioni diffuse nei giorni sorsi dai bene informati, attraverserò la porta rossa già a settembre.