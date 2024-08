‘Ci serve un mare di dipendenti’: Poste Italiane lancia l’appello | Candidature aperte, assunzioni a raffica

Non lasciarti scappare l’opportunità di farti assumere da Poste Italiane: ecco quali sono i profili richiesti.

Se vuoi cambiare lavoro, oppure sei alla ricerca del tuo primo impiego leggi bene questa imperdibile offerta: si tratta di ben 3.600 posti vacanti.

Finalmente è arrivata una concreta possibilità di trovare un’occupazione seria e di entrare a far parte di una realità italiana solida e presente su tutto il territorio nazionale. Per alcune posizioni aperte non occorre avere la laurea, ma è sufficiente il diploma.

Potrebbe essere il momento giusto per dare una svolta alla tua carriera professionale. Scopri l’annuncio di lavoro di Poste Italiane S.p.a. e corri a inoltrare la tua domanda di assunzione.

Poste Italiane S.p.a, l’annuncio di lavoro da non perdere

Poste italiane S.p.a, a quanto pare, sta cercando nuovi impiegati. Questa è un’ottima notizia per tutti coloro che vivono in Italia e che non hanno un’occupazione stabile o che sono alla ricerca di un posto fisso in un gruppo italiano, presente su tutto il territorio e con una storia di ben 160 anni alle spalle. La società infatti, è quotata in borsa e conta tantissimi impiegati. Sono oltre 120.000 infatti i dipendenti già assunti e oltre 12.800 gli uffici postali, da nord a sud dello stivale. Poste Italiane S.p.a ha ben 45 milioni di clienti ed è destinata a crescere.

Dunque la nuova offerta di lavoro è davvero da non perdere, ed è il frutto di una accordo sindacale che porterà a assumere oltre 3000 nuovi impiegati, ma vediamo quali sono le posizioni aperte e quali sono i requisiti minimi per potersi candidare tra le nuove figure professionali di Poste Italiane S.p.a.

I profili richiesti

Attualmente i profili richiesti da Poste Italiane S.p.a appartengono alle seguenti aree:

impiegati pressi i centri logistici SDA Express Courier,

pressi i centri logistici SDA Express Courier, addetti alla redazione del TgPoste ,

, impiegati commerciali ,

, project & construction engineers ,

, personale appartenente alle categorie protette (L. 68/99).

Per potersi candidare alle offerte di lavoro di Poste Italiane S.p.a. occorre visitare la sezione Lavora con noi del sito istituzionale dell’azienda e registrarsi con i propri dati anagrafici, dopo di che occorre caricare il proprio curriculum vitae. I candidati che verranno ritenuti idonei alla posizione per la quale si propongono, saranno contattati per un primo colloquio conoscitivo con il reparto risorse umane dell’azienda. In caso di esito positivo, saranno ricontattati per gli step successivi. Per ciascuna posizione aperta è previsto un iter di selezione diverso che tiene conto della verifica della skills del singolo candidato e del ruolo da ricoprire presso Poste Italiane S.p.a.