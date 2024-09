‘Ci stanno invadendo’: se hai un cane inizia a tremare | Questo insetto può metterlo KO

Se hai un cane inizia a fare attenzione a questo insetto, i danni per il tuo animale potrebbero essere molto seri. Ecco tutti i dettagli

Il piacere delle nostre giornate trascorse all’aria aperta, dello stare in compagnia, nonché dei nostri momenti di relax e riposo all’interno delle nostre case, molto spesso viene disturbato dai cosiddetti insetti volanti.

La presenza di tali insetti nelle città così come negli ambienti rurali, in particolare nei mesi estivi, può essere non solo fastidiosa ma anche dannosa.

Infatti, oltre a provocare arrossamenti cutanei con le loro punture, possono essere vettori di patologie sia per l’uomo che per i nostri amati animali domestici.

Tra gli insetti a cui bisogna porre particolare attenzione, soprattutto per il bene dei nostri amici a quattro zampe, ve n’è uno di colore blu. Scopriamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

Attenzione a questo insetto, il tuo cane potrebbe essere a rischio

Nello specifico, se durante una normale passeggiata in giardino o in un parco, si dovesse notare un piccolo insetto nero e bluastro dal corpo allungato è bene subito tenere alla larga il proprio cane. Si tratta di un coleottero oleoso (Meloe spp), dall’aspetto apparentemente innocuo che però può essere molto pericoloso per i nostri animali. Questi insetti sono presenti principalmente in aree erbose, giardini, campi e prati. Sono attivi soprattutto durante la primavera e l’inizio dell’estate, quando escono dai loro rifugi per cercare cibo e un compagno con cui accoppiarsi.

I coleotteri oleosi, infatti, possono rappresentare una minaccia a causa della tossina che secernono per difesa, ovvero la cantaridina. Quest’ultima può essere altamente irritante e causare gravi problemi di salute se ingerita o se viene a contatto con la pelle e le mucose. Per i cani, l’ingestione di un coleottero oleoso può provocare sintomi quali vomito, diarrea, salivazione eccessiva, letargia e, nei casi più gravi, ulcere gastrointestinali e insufficienza renale. Anche il semplice contatto con la pelle del cane può causare irritazioni cutanee e infiammazioni e, data la curiosità naturale dei cani, che spesso esplorano l’ambiente con il naso e la bocca, il rischio di avvelenamento è concreto. Pertanto essere attenti e riuscire a riconoscere questi insetti è molto importante per tutelare e proteggere i nostri animali domestici. Altrimenti, in caso di ingestione, possiamo consultare tempestivamente il nostro veterinario.

Come tutelare il tuo cane dai coleotteri oleosi

Per evitare che il tuo cane possa venire a contatto con questo insetto, monitora quando sei all’aperto a tutto ciò annusa e controlla che non mangi insetti sconosciuti. Insomma devi essere quanto più vigile possibile.

Inoltre, se invece hai un giardino, prima di lasciare il tuo cane libero, puoi controllare la presenza di questi insetti o utilizzare reti e barriere per limitare l’accesso al cane in determinate zone dove è più probabile trovare coleotteri oleosi.